Entente entre le Conseil des Innus d'Unamen Shipu et Hydro-Québec approuvée par le gouvernement du Québec - Une entente fondée sur le principe de la réconciliation

UNAMEN SHIPU, QC, le 6 mai 2024 /CNW/ - Le Conseil des Innus d'Unamen Shipu et Hydro-Québec ont signé aujourd'hui, à la suite de l'approbation du gouvernement du Québec, l'Entente Mishta Uashat Lac-Robertson. Celle-ci vise à régler, dans le respect et la confiance, l'ensemble des différends relatifs à la construction, à l'exploitation et à l'entretien de la centrale du Lac-Robertson sur la Côte-Nord.

Le ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit, M. Ian Lafrenière, a participé à l'annonce, en compagnie du chef d'Unamen Shipu, M. Raymond Bellefleur, et du président-directeur général d'Hydro-Québec, M. Michael Sabia. À cette occasion, la députée de Duplessis, ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Côte-Nord, Mme Kateri Champagne Jourdain, était également présente.

La centrale du Lac-Robertson a fait l'objet de diverses contestations et réclamations de la part de la communauté d'Unamen Shipu. L'entente Mishta Uashat Lac-Robertson concrétise l'intention partagée de la communauté et d'Hydro-Québec d'entretenir une relation à long terme mutuellement profitable et fondée sur le respect, la collaboration et la confiance.

Dans le cadre de cette entente, Hydro-Québec versera au Conseil des Innus d'Unamen Shipu une somme totale de 32 millions de dollars, répartie en paiements annuels, sur une période de 23 ans. Ces versements constitueront, pour les Innus d'Unamen Shipu, une source de revenus qu'ils alloueront au financement des priorités identifiées par la communauté.

« C'est important d'établir des liens de confiance pour favoriser le partenariat entre Hydro-Québec et les communautés autochtones. Cette entente contribue à réunir les conditions pour qu'on puisse relever ensemble les défis de la transition énergétique. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« En signant cette entente historique avec la communauté d'Unamen Shipu, nous avançons significativement vers la réconciliation et la coconstruction d'un meilleur avenir et d'une meilleure relation, comme nous l'avons fait récemment avec Pessamit. Aujourd'hui, nous collaborons avec la communauté d'Unamen Shipu afin de contribuer à l'amélioration de la qualité de vie de ses membres. »

Ian Lafrenière, ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit

« Cette entente s'est réalisée dans un esprit de confiance et de respect mutuels. Les sommes versées au Conseil des Innus d'Unamen Shipu leur permettront de financer des projets porteurs, pour le plus grand bien de la communauté, et j'en suis très heureuse. »

Kateri Champagne Jourdain, députée de Duplessis, ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Côte-Nord

« L'entente Mishta Uashat Lac-Robertson est un règlement du passé envers la communauté d'Unamen Shipu. Le Conseil investira la majorité des sommes dans ses besoins communautaires. »

Raymond Bellefleur, chef d'Unamen Shipu

« La signature de cette entente avec Unamen Shipu est basée sur deux principes fondamentaux de la réconciliation économique. Tout d'abord, c'est un pas vers la reconnaissance et le règlement du passé. Et pour les années à venir, elle permet de créer une source de revenus que la communauté pourra investir selon ses propres priorités. »

Michael Sabia, président-directeur général d'Hydro-Québec

L'aménagement du Lac-Robertson comprend une centrale hydroélectrique de 21 MW, installée sur la rivière Ha! Ha! en Basse-Côte-Nord, et des ouvrages connexes, dont une centrale thermique à moteur diesel de 4,8 MW, une route d'accès ainsi qu'un réseau de transport et des postes de distribution pour alimenter les villages de La Tabatière, de Blanc-Sablon , de Saint-Augustin et de Vieux-Fort.

, de et de Vieux-Fort. La centrale du Lac-Robertson n'est pas reliée au réseau de transport principal d'Hydro-Québec. Elle alimente des communautés de la Basse-Côte-Nord situées à proximité, de même que celles établies le long de la côte labradorienne du détroit de Belle Isle.

