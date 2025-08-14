Action collective contre le CIUSSS du Saguenay‑Lac-Saint‑Jean et Dr Florin Ioan Mija

L'audition de la demande d'autorisation se tiendra les 3 et 4 septembre au Palais de justice de Chicoutimi

CHICOUTIMI, QC, le 14 août 2025 /CNW/ - Les cabinets Tremblay Bois Avocats et Kugler Kandestin S.E.N.C.R.L. annoncent que la demande d'autorisation d'exercer une action collective contre le CIUSSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean (le « CIUSSS ») et Dr Florin Ioan Mija sera plaidée devant la Cour supérieure du Québec les 3 et 4 septembre 2025, au Palais de justice de Chicoutimi.

Cette action collective vise à faire reconnaitre les droits des près de 8000 personnes dont les tests de pathologie ou de cytologie ont été visés par une révision en masse entamée par le CIUSSS en raison d'irrégularités et d'erreurs potentielles dans les résultats de ses patients.

La révision systémique concerne tous les tests effectués par un pathologiste pendant une période de près de 18 mois, entre le 1er octobre 2021 et le 18 mai 2023.

« Nous avons assemblé une équipe dévouée chez Tremblay Bois et Kugler Kandestin et sommes privilégiés de représenter les gens du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Nous avons reçu la confiance de nombreuses victimes et avons hâte de plaider pour porter leur voix », déclare Me Jean‑Sébastien D'Amours, associé chez Tremblay Bois Avocats.

« Nous portons cette cause importante à cœur et invitons les patients concernés, leurs familles, ainsi que toute personne concernée à assister à l'audience publique qui se tiendra au Palais de justice de Chicoutimi », ajoute Me Jonathan Gottlieb, associé chez Kugler Kandestin.

Pour toute information supplémentaire concernant l'action collective ou l'audition à venir, nous vous invitons à visiter le site : https://recourssaguenay.com/ ou contacter les Procureurs des membres par courriel à [email protected] ou téléphone au

514-878-2861 ext.158.

Les communications avec les Procureurs des membres sont gratuites et resteront strictement confidentielles.

SOURCE Kugler Kandestin

Les demandes média peuvent être adressées à Me Jean-Sébastien D'Amours (Tremblay Bois Avocats) [email protected] ou à Me Jonathan Gottlieb (Kugler Kandestin) [email protected].