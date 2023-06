Entente de recherche - Mieux comprendre la dynamique hydrosédimentaire dans le bassin versant de la rivière Chaudière

QUÉBEC, le 2 juin 2023 /CNW/ - La ministre des Affaires municipales, Mme Andrée Laforest, est fière d'annoncer un soutien financier de 327 000 $ à un projet de recherche qui permettra de mieux comprendre la dynamique hydrosédimentaire dans le bassin versant de la rivière Chaudière.

À l'issue de l'appel à projets lancé par le Réseau Inondations InterSectoriel du Québec (RIISQ), qui s'est déroulé du 23 janvier au 3 avril 2023, le projet retenu regroupe des chercheuses et chercheurs en provenance de cinq universités québécoises et d'une université française. Les résultats permettront au Bureau de projets de la rivière Chaudière du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH) de mieux comprendre le comportement hydrosédimentaire de la rivière et, ainsi, de soutenir l'identification des mesures de résilience les plus porteuses face aux risques d'inondations.

Citations :

« Le Québec a connu de nombreuses inondations au cours des dernières décennies; le projet de recherche retenu contribuera grandement aux initiatives de prévention en la matière. Grâce au partenariat avec le RIISQ et à son savoir-faire, le gouvernement agit de façon cohérente et responsable afin que les communautés soient plus résilientes face aux inondations et pour implanter des solutions durables en aménagement du territoire dans les zones exposées. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales

« Les effets sur les citoyennes et citoyens touchés par les inondations ne cessent d'augmenter; c'est pourquoi notre gouvernement adopte des principes de prévention et de précaution, comme le permettra, à terme, ce projet sur le territoire de la rivière Chaudière. Nul doute que l'initiative rendra possible le développement de nouvelles façons de réfléchir à la problématique afin de concevoir un plan d'intervention efficace et durable. »

Luc Provençal, député de Beauce-Nord

« Avec les changements climatiques et l'augmentation des inondations, investir en recherche est fondamental. Ce nouveau geste de notre gouvernement en faveur de la rivière Chaudière est important, et sera certainement bénéfique pour nos concitoyennes et concitoyens. »

Samuel Poulin, député de Beauce-Sud

« Le RIISQ est fier de s'associer au Bureau de projets de la rivière Chaudière et au MAMH pour cet appel à propositions ciblé qui ouvre la voie à de prometteuses collaborations avec le gouvernement du Québec. Nous félicitons l'équipe interuniversitaire sélectionnée par notre comité d'évaluation international. Son projet aidera, à n'en pas douter, les communautés à mieux se préparer à faire face aux inondations à venir, et à en réduire les conséquences. »

Philippe Gachon, directeur général du Réseau Inondations InterSectoriel du Québec

Faits saillants :

Le financement de ce projet s'inscrit dans la foulée de la mesure 9 du Plan de protection du territoire face aux inondations : des solutions durables pour mieux protéger nos milieux de vie , rendu public par le gouvernement du Québec au printemps 2020. Accompagné d'un budget de 479 millions de dollars, le Plan a pour objectif d'améliorer la capacité du Québec à se préparer aux inondations et à s'en protéger.

, rendu public par le gouvernement du Québec au printemps 2020. Accompagné d'un budget de 479 millions de dollars, le Plan a pour objectif d'améliorer la capacité du Québec à se préparer aux inondations et à s'en protéger. L'aide financière de 327 000 $ a pour objectifs de permettre l'acquisition de connaissances hydrosédimentaires quant à la rivière Chaudière et de proposer des outils d'aide à la décision.

Les résultats obtenus à l'issue du projet retenu permettront au Bureau de projets de la rivière Chaudière d'acquérir des connaissances sur la dynamique hydrosédimentaire de la rivière Chaudière. Le Bureau pourra appuyer ses travaux sur la base de données scientifiques à jour, formuler les recommandations appropriées et proposer des orientations sur les aménagements à mettre en place pour réduire la vulnérabilité des personnes et des biens sur le territoire face aux inondations.

Le MAMH collabore avec le RIISQ en raison de l'expertise de ce dernier dans le domaine des inondations et de sa capacité à mobiliser des chercheuses et chercheurs de pointe qui œuvrent dans la gestion des risques d'inondations au Québec. Notons que le RIISQ reçoit également du financement des Fonds de recherche du Québec.

Rappelons que les 10 bureaux de projets déployés dans les bassins versants prioritaires aux prises avec des problématiques d'inondations récurrentes offrent un accompagnement aux organismes municipaux pour le dépôt de projets dans le cadre du Programme de résilience et d'adaptation face aux inondations (PRAFI).

Liens connexes :

Pour en savoir plus sur les activités du MAMH, suivez-nous dans les médias sociaux :

facebook.com/AffairesMunicipalesHabitation

twitter.com/MAMHqc

linkedin.com/company/ministere-des-affaires-municipales-et-de-l-habitation

SOURCE Cabinet de la ministre des Affaires municipales

Renseignements: Source : Léonie Bernard-Abel, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Affaires municipales, 418 999-1939, [email protected]; Information : Équipe des relations de presse, Direction des communications du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, 418 691-2015, poste 83746; Relations de presse, Réseau Inondations InterSectoriel du Québec, [email protected]