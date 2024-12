Entente de principe pour les responsables de service de garde éducatif en milieu familial

MONTRÉAL, le 15 déc. 2024 /CNW/ - Les responsables de service de garde éducatif en milieu familial (RSGE) affiliées à la Confédération des syndicats nationaux (CSN) ont conclu une entente de principe avec le ministère de la Famille.

L'entente sera présentée aux syndicats lors d'un conseil fédéral des RSGE se réunissant le 20 décembre prochain. Les membres pourront ensuite voter lors des assemblées générales qui se tiendront dans les prochaines semaines. D'ici là, les détails de l'entente demeureront confidentiels et aucun commentaire ne sera émis.

À propos

Le secteur des responsables en service de garde éducatif en milieu familial (RSGE) de la Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN) compte quelque 3000 membres. Avec plus de 145 000 membres, la FSSS-CSN est l'organisation syndicale la plus importante dans la santé et les services sociaux au Québec et une organisation incontournable dans le secteur de la petite enfance. La FSSS-CSN est affiliée à la CSN, qui regroupe plus de 330 000 travailleuses et travailleurs réunis sur une base sectorielle ou professionnelle dans 8 fédérations, ainsi que sur une base régionale dans 13 conseils centraux, principalement sur le territoire du Québec.

