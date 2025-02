Entente de principe : la grève est évitée à l'UQAM

MONTRÉAL, le 3 févr. 2025 /CNW/ - Une entente de principe est intervenue dans la nuit de dimanche à lundi entre le Syndicat des professeures et professeurs enseignants de l'Université du Québec à Montréal (SPPEUQAM-CSN) et la direction de l'établissement sur les conditions encadrant l'enseignement en ligne des 2200 personnes chargées de cours, après une fin de semaine intensive de 35h de négociation.

La grève prévue pour lundi matin est ainsi annulée et les cours ont lieu selon l'horaire habituel.

Les membres du Syndicat seront convoqués en assemblée générale dans les prochains jours pour se prononcer sur le contenu de l'entente de principe. D'ici là, aucun détail ne sera divulgué.

À propos

Le Syndicat des professeures et professeurs enseignants de l'UQAM (SPPEUQAM-CSN) fait partie de la Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec (FNEEQ-CSN). Il a été fondé en février 1978 sous l'appellation de Syndicat des chargées et chargés de cours de l'UQAM (SCCUQ-CSN). C'était alors le premier syndicat universitaire en Amérique du Nord regroupant des enseignantes et enseignants précaires, c'est-à-dire à contrat, généralement pour un trimestre.

Fondée en 1921, la CSN est la première grande centrale syndicale québécoise et elle compte près de 80 000 membres dans le secteur de l'éducation et de l'enseignement supérieur qui sont répartis dans trois fédérations.

La FNEEQ-CSN parle au nom de 80 % des chargé-es de cours des universités québécoises (11 000 membres). Elle regroupe quelque 35 000 membres dans 46 cégeps, 43 établissements privés et 12 universités.

Pour informations : Richard Bousquet, vice-président à l'information du SPPEUQAM, [email protected], Téléphone : 514 946-4888