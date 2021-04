OTTAWA, ON, le 1er avril 2021 /CNW/ - Depuis 1994, le Canada et la France (à l'égard de Saint-Pierre-et-Miquelon) gèrent conjointement les stocks de poissons, y compris la morue dans la sous-division 3Ps au large de la côte sud de Terre-Neuve-et-Labrador. En vertu de l'entente Procès-Verbal, les deux pays se réunissent chaque année pour négocier des mesures de gestion, y compris le total autorisé des captures (TAC) des stocks partagés dans l'Atlantique Nord.

Aujourd'hui, la ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, l'honorable Bernadette Jordan, a annoncé qu'une entente de principe a été conclue avec la France au sujet de la morue de 3Ps pour la saison de pêche 2021. Les deux pays ont l'intention d'appuyer un TAC de 1 346 t, soit une réduction de 50 pour cent du TAC par rapport à l'an dernier.

Étant donné que le stock est dans la zone critique, une réduction du TAC est nécessaire. La réduction de l'effort de pêche permettra à la pêche de demeurer ouverte, tout en favorisant la croissance du stock.

De plus, le Canada s'est engagé à travailler avec les intervenants et les pêcheurs au cours de l'année à venir en vue d'élaborer un plan de rétablissement de la morue de 3Ps avant les discussions de 2022, et à poursuivre des évaluations scientifiques complètes, rigoureuses, et précises sur cette espèce importante. Cela aidera à mettre sur pied une pêche plus durable pour les générations futures.

De plus, le Canada et la France ont convenu en principe d'une reconduction des TAC pour la plie grise de la sous-division 3Ps, le sébaste de l'unité 2, et le pétoncle d'Islande de 3Ps, ainsi que de maintenir un moratoire sur la plie canadienne de 3Ps.

Le Canada apprécie l'entente Procès-Verbal de longue date avec la France, et a l'intention de mettre en œuvre les résultats négociés des réunions de cette année.

Citation

« Nous savons à quel point la morue est importante pour les Terre-Neuviens et les Labradoriens, tant sur le plan économique que culturel. À l'heure actuelle, les meilleures données scientifiques disponibles nous indiquent que la morue de 3Ps se trouve dans la zone critique, et nous devons agir dès maintenant. La réduction du TAC apportera une certaine stabilité à la pêche, tout en aidant à protéger la santé des stocks. Ces décisions sont difficiles, mais les mesures prises aujourd'hui renforceront la pêche et les moyens de subsistance des Terre-Neuviens et des Labradoriens pour les générations à venir. »

L'honorable Bernadette Jordan, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

Faits en bref

Le Canada a entamé les négociations en recommandant qu'il n'y ait pas de pêche ciblée pour la morue de 3Ps, selon les meilleures données scientifiques disponibles et dans le cadre de l'approche-de précaution de Pêches et Océans Canada, qui exige que les prélèvements soient maintenus au niveau le plus bas possible jusqu'à ce qu'un stock sorte de la zone critique.

a entamé les négociations en recommandant qu'il n'y ait pas de pêche ciblée pour la morue de 3Ps, selon les meilleures données scientifiques disponibles et dans le cadre de l'approche-de précaution de Pêches et Océans Canada, qui exige que les prélèvements soient maintenus au niveau le plus bas possible jusqu'à ce qu'un stock sorte de la zone critique. L'évaluation scientifique de la morue de la sous-division 3Ps place le stock dans la zone critique à 38 pour cent du point de référence limite, soit une baisse de 40 pour cent par rapport à l'année dernière. La morue de 3Ps se trouve dans la zone critique depuis le début des années 2000. Une réduction de 50 pour cent du TAC donne une probabilité de 75 pour cent d'une certaine croissance des stocks d'ici 2023.

