Entente de principe chez Mountain Equipment Company (MEC)

MONTRÉAL, le 21 mars 2022 /CNW Telbec/ - Réunis en assemblée générale hier, les travailleuses et les travailleurs de Mountain Equipment Company ont adopté leur première convention collective.

Cette première convention collective est d'une durée de 2 ans, pour les 65 employées de la succursale de Montréal, située au Marché central sur le boulevard de l'Acadie.

Syndiqués depuis la fin de l'année 2020, les employé-es ont obtenu les gains suivants :

Un écart garanti avec le salaire minimum.

Une garantie d'un minimum d'heures par semaine selon le statut d'emploi, soit 37,5 h pour les temps complets et 15 h pour les temps partiels.

Possibilité de conserver son ancienneté pendant 12 mois si on quitte le travail volontairement ou non.

Les rencontres planifiées par l'employeur avec les salarié-es ont été conventionnées

Libération sans perte de salaire des salariées et des témoins lors d'arbitrage.

Dans les dernières années, la CSN a mené une campagne de syndicalisation dans le secteur des magasins de plein air en syndiquant les magasins MEC et La Cordée de la région de Montréal. L'objectif est d'améliorer les conditions de travail et les salaires de ce secteur en plus de permettre aux employées d'obtenir le respect de leur employeur.

