Entente de principe adoptée à forte majorité chez RÉZO!

MONTRÉAL, le 4 mars 2021 /CNW Telbec/ - Les travailleuses et travailleurs de RÉZO ont adopté à 95 % l'entente de principe intervenue le 18 février dernier. Cette entente met un terme à la négociation en entraînant de nombreux gains pour le personnel.

Un syndicat fort et combatif qui mène à une amélioration des conditions de travail et salariales dans le communautaire!

Réunis en assemblée générale le 2 mars 2021, les travailleuses et travailleurs de RÉZO ont adopté l'entente de principe qui améliore significativement leurs conditions de travail. RÉZO est un organisme communautaire sans but lucratif montréalais actif auprès des hommes gais ou bisexuels, et hommes ayant des relations sexuelles avec d'autres hommes (HARSAH), qu'ils soient cis ou trans. RÉZO développe et coordonne des activités d'éducation et de prévention du VIH et des autres ITSS dans un contexte de promotion de la santé sexuelle et offre des activités d'éducation et de promotion de la santé mentale, physique et sociale. Parmi les gains obtenus dans cette négociation, voici les éléments majeurs :

Création d'un comité d'embauche et d'enquête de permanence paritaire (syndical et patronal) pour les personnes coordonnatrices;

Un important rattrapage salarial rétroactif au 15 novembre 2020 de près de 22 % dès la première année qui représente de 3,75 $ à 4,22 $ de l'heure de plus selon l'échelon ainsi que des augmentations de 2,5 % puis de 3,25 % pour les deux autres années de la convention collective;

Une bonification du nombre de vacances annuelles. Les personnes salariées auront dorénavant droit à cinq semaines de vacances payées après cinq ans de service alors qu'il fallait dix ans de service auparavant;

Les heures supplémentaires seront dorénavant payées à taux et demi après 70 heures aux deux semaines plutôt qu'après 80 heures toutes les deux semaines;

Ajout de cinq jours de congé payé pour responsabilités familiales et parentales;

Ajout d'une journée de congé mobile payée;

Un remboursement pour des accessoires reliés au travail de rue de 500 $ à l'embauche pour les personnes travailleuses de rue et allant de 200 $ à 300 $ par la suite en fonction du poste de la personne salariée;

Une clause prévoyant une semaine de congé de ressourcement payée supplémentaire tous les deux ans.

Le Syndicat des travailleuses et travailleurs en intervention communautaire (STTIC-CSN) représente les travailleuses et travailleurs d'une dizaine d'organismes communautaires montréalais. « C'est une grosse année pour les négociations des différents groupes du STTIC puisque plusieurs sections doivent renouveler leur convention collective cette année, c'est notamment le cas de Spectre de rue, de Plein Milieu et du Bon Dieu dans la rue. On espère que ça se passera aussi bien ailleurs qu'à Rézo. Rappelons la mobilisation importante de l'année dernière qui avait aussi significativement amélioré les conditions de travail des salarié-es de Cactus Montréal. Le STTIC-CSN est toujours prêt à se mobiliser pour ses membres, particulièrement en contexte de négociation. », explique Alexandra Pontbriand, présidente du STTIC-CSN.

« Les travailleuses et travailleurs de RÉZO ont de quoi être fier-ères-s. Leur détermination a payé. Avec un syndicat mobilisé et combatif, on voit enfin les conditions de travail et les salaires s'améliorer dans le milieu communautaire. Et ça ne s'arrêtera pas là, avec cette nouvelle victoire, nous continuons de tracer la voie pour les négociations à venir dans le secteur », ajoute Emmanuel Cree, délégué au STTIC-RÉZO, section du Syndicat des travailleuses et travailleurs en intervention communautaire (STTIC-CSN).

À propos de la FSSS-CSN

La Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN) compte plus de 110 000 membres dans les secteurs publics et privés. La FSSS est la plus grande organisation syndicale dans le secteur de la santé et des services sociaux et dans les services de garde. La FSSS-CSN agit en faveur d'une société plus équitable, plus démocratique et plus solidaire.

SOURCE Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN)

Renseignements: Ariane Gagné, Service des communications de la CSN, 514 349-1300, [email protected]

