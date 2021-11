Entente de principe adoptée à 100 % à l'Accueil Bonneau

MONTRÉAL, le 23 nov. 2021 /CNW Telbec/ - Les travailleuses et travailleurs de l'Accueil Bonneau ont adopté à 100 % l'entente de principe de leur négociation. Cette négociation leur a permis d'obtenir plusieurs gains pour reconnaître le travail essentiel du personnel de cet organisme communautaire.

Le syndicat des travailleuses et travailleurs de l'Accueil Bonneau - CSN a fait face à une négociation difficile avec un employeur qui a été reconnu coupable d'entrave syndicale. C'est après des mois de mobilisation et de négociation que les travailleuses et travailleurs sont parvenus à arracher cette entente de principe qui trace la voie à l'amélioration des conditions du personnel des organismes communautaires. Touchés de plein fouet par la pandémie, les travailleuses et travailleurs de l'Accueil Bonneau ont obtenu cette reconnaissance de chaude lutte.

Faits saillants de l'entente de principe

4,8 % d'augmentation salariale en 2021

Augmentation du salaire d'entrée des intervenant-es de 19 % d'ici 2024

Participation des salarié-es à la planification stratégique

Projet-pilote sur un horaire de 4 jours

12 congés personnels, dont 8 monnayables

« C'est grâce à la mobilisation des travailleuses et travailleurs que nous sommes parvenus à obtenir cette excellente entente de principe ! Nous faisons chaque jour un travail essentiel auprès des plus vulnérables de notre société et nous devons être reconnus ! », lance Frédéric Morin, président du syndicat des travailleuses et travailleurs de l'Accueil Bonneau - CSN.

À propos de la FSSS-CSN

La Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN) compte plus de 120 000 membres dans les secteurs publics et privés, dont plus de 100 000 du réseau public de la santé et des services sociaux, partout au Québec, et ce, dans toutes les catégories de personnel. La FSSS est la plus grande organisation syndicale dans le secteur de la santé et des services sociaux et dans les services de garde. La FSSS-CSN agit en faveur d'une société plus équitable, plus démocratique et plus solidaire.

