Entente de principe acceptée chez Autobus Idéal - section Peter-Hall

MONTRÉAL, le 29 avril 2025 /CNW/ - Ce soir, lors d'une assemblée générale extraordinaire tenue à Montréal, les membres du Syndicat des travailleuses et travailleurs des Autobus Idéal-CSN, section Peter-Hall (STTAI-PH-CSN), ont adopté à l'unanimité, par voie de scrutin secret, l'entente de principe intervenue jeudi dernier.

« Les salarié-es toucheront une bonification de leur paie de l'ordre de 21 à 57 %, et ce, dès la signature de leur nouveau contrat, rétroactif au 1er janvier 2025. Leurs banques de congés de maladie passeront à quatre journées en 2025, à cinq en 2026 et à six en 2027, et une cinquième semaine de vacances sera octroyée à celles et ceux cumulant 20 ans de service. Les conditions de travail ont été harmonisées avec les salarié-es des autres unités comparables à la grande satisfaction des membres », déclare Lionel Voltaire, président du syndicat.

« Nous sommes très fiers d'avoir soutenu la négociation des membres du syndicat dont les conductrices et conducteurs touchaient les salaires parmi les plus bas au Québec. Leurs nouvelles conditions de travail rejoignent celles de centaines d'autres chauffeuses et chauffeurs qui se sont battus partout à travers la province afin d'obtenir leur dû, précise Josée Dubé, vice-présidente de la Fédération des employées et employés de services publics (FEESP-CSN). Il était grand temps que leur difficile travail accompli chaque jour scolaire reçoive une reconnaissance par des salaires conséquents ».

« Quand on revendique de bonnes conditions de travail et de vie, on le fait avec notre cœur et avec cette conviction de la juste cause. Tout au long de leur négociation, les membres sont tenus debout et sont fiers d'avoir obtenu les conditions de travail qu'ils méritent. Nous partageons leur satisfaction et nous sommes convaincus que leurs nouvelles conditions de travail poussent celles des autres emplois comparables vers le haut », conclut Arianne Carmel-Pelosse, vice-présidente du Conseil central du Montréal métropolitain-CSN.

À propos

La section Peter-Hall du Syndicat des travailleuses et travailleurs des Autobus Idéal-CSN compte près de 40 membres affiliés à la Fédération des employées et employés de services publics (FEESP-CSN) qui rassemble plus de 425 syndicats affiliés représentant 65 000 membres œuvrant dans le domaine des services publics et parapublics. Le Conseil central du Montréal métropolitain-CSN regroupe tous les membres de la CSN de la région du Montréal métropolitain, de Laval, du Nunavik et d'Eeyou Istchee Baie-James.

Fondée en 1921, la Confédération des syndicats nationaux (CSN) est une organisation syndicale qui œuvre pour une société solidaire, démocratique, juste, équitable et durable. À ce titre, elle s'engage dans plusieurs débats qui intéressent la société québécoise. Elle regroupe plus de 330 000 travailleuses et travailleurs réunis sur une base sectorielle ou professionnelle dans huit fédérations, ainsi que sur une base régionale dans 13 conseils centraux, principalement sur le territoire du Québec.

