Entente de partenariat régional en tourisme - Appui de 50 000 $ pour soutenir le développement touristique de la région de Laval

QUÉBEC, le 25 nov. 2021 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'octroyer une aide financière de 50 000 $ à l'organisme Centre de création Cavalia pour soutenir la création du monde Splash Océanique, à l'occasion du renouvellement du programme d'Illumi - Féerie de Lumières.

Le ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, ministre responsable de la Lutte contre le racisme, ministre responsable de la région de Laval et député de Deux-Montagnes, M. Benoit Charette, en a fait l'annonce aujourd'hui au nom de la ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent, Mme Caroline Proulx.

La somme accordée provient du volet 3 de l'Entente de partenariat régional en tourisme (EPRT), en collaboration avec Tourisme Laval.

Citations :

« Illumi - Féerie de Lumières est un événement d'envergure internationale que votre gouvernement est heureux de soutenir. Il est important de se réinventer et d'en donner toujours plus aux visiteurs afin de rehausser l'attractivité de notre offre touristique et de nous démarquer des autres destinations, particulièrement dans un contexte de relance des activités. C'est pourquoi les projets qui, comme celui annoncé aujourd'hui, sont structurants, complémentaires et respectueux du développement durable doivent être encouragés. Je salue l'excellent travail des gestionnaires du Centre de création Cavalia, à qui je souhaite le plus grand des succès pour cette prochaine édition prometteuse. »



Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent

« Illumi - Féerie de Lumières permettra à tous de découvrir un autre monde qui saura, j'en suis certain, susciter leur intérêt. Ce nouveau spectacle son et lumière est devenu un incontournable pour les gens de Laval. Il a également su faire sa marque auprès des visiteurs grâce à un programme riche, original et diversifié. En tant que ministre responsable de la région, j'en suis évidemment très fier : en plus de stimuler l'économie locale, cette initiative fera rayonner davantage le territoire lavallois. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, ministre responsable de la Lutte contre le racisme, ministre responsable de la région de Laval et député de Deux-Montagnes

« Le nouveau spectacle présenté lors d'Illumi - Féérie de Lumières illustre hors de tout doute la créativité des Lavallois. En soutenant financièrement cet événement attrayant, nous espérons démontrer l'importance d'encourager des projets constructifs qui participent à l'économie locale tout comme à celle de la couronne nord. Avec ce spectacle féérique, le Centre de création Cavalia a trouvé une belle formule pour mettre en valeur le talent local. »

Christopher Skeete, député de Sainte-Rose, adjoint parlementaire du premier ministre pour les relations avec les Québécois d'expression anglaise et adjoint parlementaire du ministre responsable de la Lutte contre le racisme

« La troisième édition de cet événement incomparable en son genre bonifie l'offre touristique hivernale du grand Montréal. Les 500 000 visiteurs qui ont franchi les tourniquets l'an dernier ont fait de ce projet multimédia un des événements avec billetterie de ce genre les plus populaires et les plus achalandés au Canada. Avec ses nouveaux décors, Illumi - Féerie de Lumières fait encore preuve d'ingéniosité et de créativité. Ce parcours lumineux procurera une fois de plus un divertissement coloré aux visiteurs, tout en dynamisant l'économie régionale. »

Geneviève Roy, présidente-directrice générale de Tourisme Laval

Faits saillants :

Les EPRT ont pour but de concerter les actions du ministère du Tourisme, des associations touristiques régionales et d'autres partenaires régionaux pour permettre la réalisation de projets de développement de l'offre touristique régionale.

Les EPRT visent à répartir les investissements de l'industrie touristique en fonction des priorités régionales et à renforcer la synergie de tous les partenaires.

