LONDRES, le 2 mars 2025 /CNW/ - Depuis plus de trois ans, l'Ukraine lutte avec un courage et une résilience extraordinaires contre l'invasion illégale et à grande échelle de la Russie. Cette agression constitue non seulement une violation de la souveraineté de l'Ukraine, mais aussi une attaque directe contre l'ordre international fondé sur des règles, la liberté et la démocratie partout dans le monde. Le Canada réitère son soutien indéfectible à l'Ukraine et à son peuple, qui continuent de défendre leur indépendance.

Aujourd'hui, à Londres, au Royaume-Uni, le premier ministre Justin Trudeau a participé au Sommet sur la sécurité de notre avenir. Organisé par le premier ministre du Royaume-Uni, Sir Keir Starmer, le Sommet a réuni des dirigeants provenant de la région euro-atlantique et membres de l'OTAN afin de promouvoir l'unité, d'accroître la sécurité collective et de réaffirmer notre soutien indéfectible à l'Ukraine face à l'agression incessante de la Russie.

À l'occasion du Sommet sur la sécurité de notre avenir, le premier ministre a annoncé de nouvelles sanctions à l'encontre de 10 personnes et de 21 entités, dont des organisations paramilitaires et leurs dirigeants, dans le but de freiner la dépendance de la Russie à l'égard d'organisations et de pays tiers dont elle se sert pour atteindre ses objectifs politiques et militaires en Ukraine. À ce jour, le Canada a imposé des sanctions à plus de 3 000 personnes et entités complices de l'agression russe, et entend poursuivre sa collaboration avec ses partenaires dans le but d'accentuer les pressions économiques sur la Russie.

Durant le Sommet, le premier ministre a discuté avec ses homologues de l'avenir du soutien international à l'Ukraine, et a fait valoir qu'il était impératif de poursuivre et de coordonner les efforts dans un contexte d'instabilité et d'incertitude croissantes à l'échelle mondiale. Ensemble, les dirigeants ont convenu qu'il ne pouvait y avoir de paix durable en Europe sans la sécurité de l'Ukraine, que toute résolution pacifique du conflit devait se faire avec la participation de l'Ukraine aux négociations, et que tout accord de paix devait prévoir des garanties de sécurité fermes.

Lors d'une séance plénière, le premier ministre Trudeau a souligné que le renforcement de la sécurité et de la stabilité en Ukraine et dans la région euro-atlantique restera une priorité absolue pour le Canada, notamment dans le cadre de sa présidence du G7 cette année. Il a rappelé le rôle de premier plan que joue le Canada à l'appui de l'Ukraine depuis le début de l'invasion à grande échelle de la Russie en 2022 : nous lui avons notamment fourni une aide de près de 20 milliards de dollars sur de multiples plans, allant de l'aide militaire - véhicules blindés et technologie de drones - à l'aide humanitaire et financière pour l'aider à se reconstruire et à se rétablir.

Le premier ministre a souligné le travail accompli par les membres des Forces armées canadiennes au Royaume-Uni et en Pologne dans le cadre de l'Opération UNIFIER : depuis 2015, ils ont formé plus de 44 000 soldats ukrainiens. Le Canada continue de travailler en étroite collaboration avec l'Ukraine, ses Alliés et ses partenaires pour optimiser le soutien apporté à l'Ukraine dans le cadre de l'Opération UNIFIER pour qu'elle puisse de défendre.

Le premier ministre Trudeau a également déclaré qu'il fallait faire front commun pour que la Russie soit tenue responsable de ses violations du droit international, notamment de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité et de la déportation illégale d'enfants ukrainiens.

Le soutien du Canada envers l'Ukraine est indéfectible. Nous continuerons de nous tenir à ses côtés et de travailler en étroite collaboration avec nos Alliés afin de lui fournir le soutien militaire, économique et humanitaire dont elle a besoin pour repousser l'agression russe. Nous sommes plus forts lorsque nous travaillons dans un esprit de coopération. Ensemble, nous pouvons veiller à ce que l'Ukraine soit en mesure de se défendre, de se reconstruire et d'accéder à une paix juste et durable.

Citation

« Le combat que mène l'Ukraine pour sa souveraineté en est un pour la liberté et la démocratie, et donc, il nous concerne tous. Les discussions importantes que nous avons eues aujourd'hui ont renforcé notre détermination commune : en tant qu'Alliés, notre soutien à l'Ukraine demeurera inébranlable. Le Canada sera là pour l'Ukraine jusqu'à ce qu'une paix juste et durable soit instaurée. Slava Ukraini! »

-- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

Faits saillants

À Londres, le premier ministre a tenu une rencontre bilatérale avec le premier ministre du Royaume-Uni, Sir Keir Starmer. Avant de rentrer au Canada demain, il aura également une audience avec Sa Majesté le roi Charles III.

Les nouvelles sanctions annoncées aujourd'hui visent neuf dirigeants d'organisations paramilitaires post-Wagner, un membre du haut commandement militaire russe affilié, neuf organisations paramilitaires présentes en Ukraine et dans le réseau du Kremlin en Afrique, ainsi que douze organisations affiliées responsables de l'extraction de ressources au sein de ce réseau.

et dans le réseau du Kremlin en Afrique, ainsi que douze organisations affiliées responsables de l'extraction de ressources au sein de ce réseau. Depuis le début de 2022, le Canada a versé près de 20 milliards de dollars pour venir en aide à l' Ukraine sur de multiples plans, y compris : Plus de 12,4 milliards de dollars en aide financière directe, soit le montant le plus élevé du G7 par habitant. 4,5 milliards de dollars en aide militaire, notamment des obusiers M777, des chars de combat principaux Leopard 2, des véhicules blindés de soutien au combat, des centaines de milliers de munitions, des caméras pour drones à haute résolution, des vêtements thermiques, des gilets pare-balles, du carburant et plus encore. 585 millions de dollars en aide au développement, dont du soutien visant l'infrastructure énergétique de l' Ukraine . 372,2 millions de dollars en aide humanitaire destinés à la prestation d'une aide essentielle, notamment des interventions d'urgence en matière de santé, des services de protection, des abris, de l'eau, des installations sanitaires et de la nourriture. Des programmes sont également mis en œuvre pour protéger les enfants, pour apporter un soutien en santé mentale ainsi que pour prévenir la violence sexuelle et fondée sur le sexe et y remédier. Près de 225 millions de dollars en aide à la sécurité et à la stabilisation.

sur de multiples plans, y compris : Comme l'a annoncé le premier ministre à Kyiv le mois dernier, le Canada a commencé à verser, comme il l'avait promis, sa contribution de 5 milliards de dollars au mécanisme de prêts du G7 pour l'accélération de l'utilisation des recettes extraordinaires. Annoncé l'an dernier au Sommet du G7 dans les Pouilles, en Italie, ce mécanisme vise à anticiper les éventuelles recettes réalisées à partir des actifs souverains russes immobilisés dans le but de mettre à la disposition de l' Ukraine un financement supplémentaire d'environ 50 milliards de dollars américains pour qu'elle poursuive son combat à la défense de sa liberté, de sa souveraineté et de son intégrité territoriale.

un financement supplémentaire d'environ 50 milliards de dollars américains pour qu'elle poursuive son combat à la défense de sa liberté, de sa souveraineté et de son intégrité territoriale. En février 2024, le premier ministre Trudeau et le président Zelenskyy ont conclu une entente historique, soit l'Accord de coopération en matière de sécurité entre le Canada et l' Ukraine , qui jetait les bases d'un nouveau partenariat stratégique de sécurité entre nos deux pays. L'Accord prévoyait notamment un soutien financier et militaire essentiel de 3,02 milliards de dollars à l' Ukraine en 2024.

, qui jetait les bases d'un nouveau partenariat stratégique de sécurité entre nos deux pays. L'Accord prévoyait notamment un soutien financier et militaire essentiel de 3,02 milliards de dollars à l' en 2024. Lancée par le Canada et l' Ukraine en 2024, la Coalition internationale pour le rapatriement des enfants ukrainiens coordonne les efforts conjoints et la coopération entre l' Ukraine et les États partenaires pour résoudre le problème de la déportation illégale et du transfert forcé d'enfants ukrainiens par la Russie. Jusqu'à maintenant, 41 États et le Conseil de l' Europe ont adhéré à la Coalition et permis de faciliter le retour en toute sécurité de plus de 1 000 enfants.

en 2024, la Coalition internationale pour le rapatriement des enfants ukrainiens coordonne les efforts conjoints et la coopération entre l' et les États partenaires pour résoudre le problème de la déportation illégale et du transfert forcé d'enfants ukrainiens par la Russie. Jusqu'à maintenant, 41 États et le l' ont adhéré à la Coalition et permis de faciliter le retour en toute sécurité de plus de 1 000 enfants. Dans l' Énoncé économique de l'automne de 2024 , le gouvernement a annoncé qu'il avait l'intention d'en faire davantage pour soutenir l' Ukraine , notamment en proposant des modifications législatives qui garantiront que les recettes découlant des actifs russes immobilisés serviront à la reconstruction du pays.

, le gouvernement a annoncé qu'il avait l'intention d'en faire davantage pour soutenir l' , notamment en proposant des modifications législatives qui garantiront que les recettes découlant des actifs russes immobilisés serviront à la reconstruction du pays. Depuis le début de l'invasion à grande échelle de l' Ukraine par la Russie, le Canada a accueilli plus de 220 000 Ukrainiens. Nous aidons les familles ukrainiennes à trouver un foyer sûr et temporaire et avons mis en place des services de soutien pour les aider après leur arrivée. Ces services comprennent une aide financière temporaire et l'accès à des services d'établissement financés par le gouvernement fédéral, comme des cours de langue et des services liés à l'emploi.

par la Russie, le Canada a accueilli plus de 220 000 Ukrainiens. Nous aidons les familles ukrainiennes à trouver un foyer sûr et temporaire et avons mis en place des services de soutien pour les aider après leur arrivée. Ces services comprennent une aide financière temporaire et l'accès à des services d'établissement financés par le gouvernement fédéral, comme des cours de langue et des services liés à l'emploi. Le Canada et l' Ukraine sont depuis longtemps de fidèles partenaires et de proches amis. En 1991, le Canada a été le premier pays occidental à reconnaître l'indépendance de l' Ukraine . Aujourd'hui, 1,3 million de personnes d'origine ukrainienne vivent au Canada, ce qui en fait la plus grande diaspora ukrainienne du monde occidental. En 2022, le commerce bilatéral total entre nos deux pays s'élevait à plus de 421 millions de dollars.

et l' sont depuis longtemps de fidèles partenaires et de proches amis. En 1991, le Canada a été le premier pays occidental à reconnaître l'indépendance de l' . Aujourd'hui, 1,3 million de personnes d'origine ukrainienne vivent au Canada, ce qui en fait la plus grande diaspora ukrainienne du monde occidental. En 2022, le commerce bilatéral total entre nos deux pays s'élevait à plus de 421 millions de dollars. Il s'agissait de la 11 e visite officielle du premier ministre Justin Trudeau au Royaume-Uni.

visite officielle du premier ministre au Royaume-Uni. Le Canada et le Royaume-Uni entretiennent une relation étroite qui repose sur des liens historiques profonds et des valeurs communes. Nous travaillons en étroite collaboration pour faire avancer nos priorités communes, notamment la croissance durable, le commerce international fondé sur des règles, l'égalité des sexes, la lutte contre les changements climatiques, la promotion de la démocratie et la liberté des médias ainsi que le soutien à l' Ukraine .

et le Royaume-Uni entretiennent une relation étroite qui repose sur des liens historiques profonds et des valeurs communes. Nous travaillons en étroite collaboration pour faire avancer nos priorités communes, notamment la croissance durable, le commerce international fondé sur des règles, l'égalité des sexes, la lutte contre les changements climatiques, la promotion de la démocratie et la liberté des médias ainsi que le soutien à l' . En 2023, le Royaume-Uni constituait le troisième pays partenaire commercial du Canada pour les biens et les services, leurs échanges s'élevant à 47 milliards de dollars.

