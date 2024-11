« Cette année, la GSTP porte sur les disparités territoriales et sociales que vivent les tout-petits et leur famille. C'était donc d'autant plus important pour nous que les villes et municipalités partout au Québec participent aux levers de drapeau pour démontrer leur engagement envers la cause et leur volonté d'offrir des chances égales à tous les tout-petits, peu importe, d'où ils viennent et où ils grandissent. » - Elise Bonneville, directrice du Collectif petite enfance.

« Le ministère de la Famille est fier d'appuyer la Grande semaine des tout-petits. Nous sommes persuadés que chaque enfant a droit à la même chance de développer son plein potentiel, peu importe le milieu d'où il vient et peu importe le milieu dans lequel il évolue. C'est pourquoi nous continuons nos efforts, en collaboration avec les différents partenaires, pour donner aux familles québécoises tous les outils nécessaires à leur épanouissement. » - Suzanne Roy, ministre de la Famille, ministre responsable de la Montérégie et députée de Verchères.

« Pour que les enfants s'épanouissent, la culture, les loisirs et l'éducation doivent être accessibles. Ça passe par un réseau de ressources d'aide diversifié pour les familles qui en ont besoin. Dans Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, on a des organismes dévoués et présents pour la communauté. C'est un réel privilège d'être épaulé par des équipes qui ont à cœur la sécurité et le bien-être des citoyens, aussi jeunes soient-ils. » - Pierre Lessard-Blais, maire de l'arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve.

« Le programme "Municipalité amie des enfants" fête ses quinze ans cette année ! Nous sommes fiers du travail accompli et déterminés à faire prospérer et grandir encore longtemps le programme avec les municipalités du Québec. » - Doreen Assaad, présidente d'Espace MUNI et mairesse de Brossard.

À propos du Collectif petite enfance

Le Collectif petite enfance regroupe 23 partenaires et alliés experts nationaux qui rallient des milliers de personnes œuvrant pour la petite enfance et qui partagent tous un objectif commun : faire de la petite enfance une priorité au Québec. Il se positionne comme porte-voix des tout-petits du Québec et vise la mise en place des conditions de succès assurant leur développement, leur bien-être et leur avenir, du début de la grossesse jusqu'à l'âge de 5 ans.

