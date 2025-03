En contexte économique incertain, investir en petite enfance est essentiel - Le Collectif petite enfance exprime ses préoccupations concernant le budget 2025-2026 du Québec

MONTRÉAL, le 27 mars 2025 /CNW/ - À la suite du dépôt du budget 2025-2026 du gouvernement du Québec, le Collectif petite enfance est inquiet quant aux orientations budgétaires concernant les services destinés aux tout-petits et à leurs familles. Au-delà des coupures que peuvent représenter les faibles augmentations des dépenses en santé et services sociaux ou en éducation, le Collectif constate l'absence d'investissements majeurs et transversaux pour les tout-petits et leur famille.

Notamment, l'organisation, regroupant 23 membres et alliés experts nationaux en petite enfance et périnatalité, est inquiète quant à l'absence apparente de suite au Grand chantier pour les familles, entre autres pour la complétion du réseau des services de garde éducatifs à l'enfance. Assurer l'accès à une place de qualité pour chaque enfant est essentiel pour favoriser l'égalité des chances, alors que ce soutien aux familles bénéficie aussi au marché de l'emploi.

Le Collectif petite enfance reconnaît que certains investissements positifs ont été faits pour améliorer les conditions de vie des enfants les plus vulnérables et les services leur étant destinés. Cependant, les investissements annoncés pour la mise en œuvre de la stratégie nationale intégrée de prévention en santé - financement pour une année seulement et d'une ampleur diminuée comparativement aux années précédentes - soulèvent des doutes. Le Collectif suivra l'évolution de ce dossier avec attention.

Citation :

« Même en période d'incertitudes économiques et de restrictions budgétaires, on ne peut jamais faire l'économie des investissements en petite enfance et en périnatalité. Les rendements de ces investissements sont les plus élevés pour l'État. Ils constituent une approche préventive qui génère des retombées positives dans plusieurs sphères de la société et permettent de réduire les dépenses futures dans les systèmes de santé, d'éducation et de services sociaux. Négliger la petite enfance aujourd'hui engendrera inévitablement des coûts supplémentaires à court, moyen et long termes », affirme Elise Bonneville, directrice du Collectif petite enfance.

À propos du Collectif petite enfance

Le Collectif petite enfance regroupe 23 partenaires et alliés experts nationaux qui rallient des milliers de personnes œuvrant pour la petite enfance et qui partagent tous un objectif commun : faire de la petite enfance une priorité au Québec. Il se positionne comme porte-voix des tout-petits au Québec et vise la mise en place des conditions de succès assurant leur développement, leur bien-être et leur avenir, du début de la grossesse jusqu'à l'âge de 5 ans.

SOURCE Collectif petite enfance

Informations : Jeanne Beauchamp, Conseillère stratégique aux communications, (438) 491-8579, [email protected]