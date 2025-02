Se doter d'une mesure des efforts gouvernementaux de prévention auprès des tout-petits

Le Collectif petite enfance propose la création d'un indicateur pour éclairer la prise de décision

MONTRÉAL, le 13 févr. 2025 /CNW/ - Dans le cadre des consultations prébudgétaires 2025-2026, le Collectif petite enfance dépose aujourd'hui un mémoire recommandant la mise en place d'un indicateur des dépenses gouvernementales pour les interventions préventives en petite enfance, de la grossesse à l'âge de 5 ans. Concrètement, l'organisation met à la disposition du gouvernement du Québec une liste des composantes essentielles à inclure dans cet indicateur, développée en collaboration avec 7 personnes expertes issues du milieu de la recherche et les organismes terrain membres du Collectif petite enfance.

Mesurer les investissements réels : la première étape pour éclairer la prise de décision

Un consensus scientifique et économique démontre clairement que les interventions préventives auprès des tout-petits offrent un rendement remarquable. Alors que plusieurs ministères du gouvernement du Québec agissent en la matière, le Québec ne dispose d'aucune mesure globale de ses investissements en petite enfance.

« L'établissement d'un indicateur permettra de donner au gouvernement une vue d'ensemble de ses investissements pour les tout-petits et d'optimiser le ratio de ses interventions préventives par rapport à ses interventions curatives », explique Elise Bonneville, directrice du Collectif petite enfance. « Aussi, les organisations sur le terrain, le milieu de la recherche, la société civile et les décideurs auront une compréhension commune des efforts économiques déjà déployés, et indirectement, de ce qui doit être bonifié », ajoute-t-elle.

Une vue d'ensemble tangible et globale

Le Collectif petite enfance insiste sur l'importance que cet indicateur soit fondé sur les dépenses réellement effectuées par le gouvernement du Québec, c'est-à-dire sur la base des comptes publics, et non sur les investissements annoncés par celui-ci.

Il est aussi fondamental qu'il ne se limite pas aux investissements du ministère de la Famille. La liste des composantes essentielles de l'indicateur recommandé inclut en effet plusieurs programmes du ministère de la Santé et des Services sociaux, du ministère de l'Éducation et du secrétariat à la Condition féminine, ainsi que des mesures fiscales sous la responsabilité du ministère des Finances.

L'importance stratégique d'investir pour les tout-petits

Les interventions préventives de la grossesse à l'âge de 5 ans favorisent le développement des enfants, réduisent les inégalités sociales et économiques et diminuent les coûts à long terme associés au décrochage scolaire, à la pauvreté et aux problèmes de santé.

Le ministre des Finances du Québec, M. Eric Girard, reconnait déjà l'importance d'investir tôt pour soutenir le développement des tout-petits. Mais, pour que cet investissement soit efficace, il faut d'abord avoir la capacité de le mesurer. Le Collectif petite enfance invite donc le gouvernement du Québec à passer à l'action dès maintenant.

À propos du Collectif petite enfance

Le Collectif petite enfance regroupe 23 partenaires et alliés experts nationaux qui rallient des milliers de personnes œuvrant pour la petite enfance et qui partagent tous un objectif commun : faire de la petite enfance une priorité au Québec. Il se positionne comme porte-voix des tout-petits au Québec et vise la mise en place des conditions de succès assurant leur développement, leur bien-être et leur avenir, du début de la grossesse jusqu'à l'âge de 5 ans.

SOURCE Collectif petite enfance

Informations : Jeanne Beauchamp, Conseillère stratégique aux communications, (438) 491-8579, [email protected]