Le Collectif petite enfance salue le pourvoi du poste de Commissaire au bien-être et aux droits des enfants

MONTRÉAL, le 11 avril 2025 /CNW/ - Le Collectif petite enfance souligne la nomination de Marie-Eve Brunet Kitchen à titre de première commissaire au bien-être et aux droits des enfants (CBEDE), une avancée importante pour la protection des droits des enfants et l'amélioration de l'ensemble des conditions de vie des tout-petits.

Cette nomination concrétise la principale recommandation de la Commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse (CSDEPJ), marque l'aboutissement du processus législatif auquel a participé le Collectif, mais surtout, lance la construction d'une toute nouvelle institution québécoise essentielle au bien-être de tous les enfants.

« La mise en place de cette institution représente une étape cruciale pour faire du Québec une société des plus bienveillantes envers ses enfants. Nous nous réjouissons de voir cette fonction officiellement comblée et souhaitons plein succès à la commissaire dans l'exercice de ses importantes responsabilités. Le Collectif petite enfance lui offre évidemment son entière collaboration dans l'amélioration du bien-être de tous les enfants », déclare Elise Bonneville, directrice du Collectif petite enfance.

Le Collectif souhaite que le Commissaire accorde une attention particulière aux tout-petits de 0 à 5 ans et qu'il mette l'accent sur la prévention dans les services leur étant offerts. L'équité dans l'accès aux services sur l'ensemble du territoire québécois et la prise en compte des parents dans l'évaluation du bien-être des enfants demeurent également des priorités pour le Collectif.

Enfin, puisque cela faisait partie de la recommandation initiale de la CSDEPJ, le Collectif souhaite que le Commissaire puisse établir rapidement un dialogue sincère et constructif avec les Premières Nations et les Inuit, dans le respect de leur droit à l'autodétermination.

À propos du Collectif petite enfance

Le Collectif petite enfance regroupe 23 partenaires et alliés experts nationaux qui rallient des milliers de personnes œuvrant pour la petite enfance et qui partagent tous un objectif commun : faire de la petite enfance une priorité au Québec. Il se positionne comme porte-voix des tout-petits au Québec et vise la mise en place des conditions de succès assurant leur développement, leur bien-être et leur avenir, du début de la grossesse jusqu'à l'âge de 5 ans.

