Ensemble Montréal demande la démission de Sue Montgomery suite aux 11 manquements déontologiques qui lui sont reprochés par la Commission municipale du Québec

MONTRÉAL, le 28 juin 2021 /CNW Telbec/ - Ensemble Montréal prend acte du verdict de culpabilité rendu par la Commission municipale du Québec concernant les 11 manquements déontologiques commis par Mme Sue Montgomery, mairesse de Côte-des-Neiges- Notre-Dame-de-Grâce.

La décision confirme que Mme Montgomery a violé ses obligations au Code d'éthique et de conduite des élus de Montréal, qu'elle porte la responsabilité d'avoir créé un climat de travail toxique empreint de harcèlement et que les employés de l'arrondissement n'ont pas eu droit au traitement et au climat de travail qu'ils méritent.

« Mme Montgomery doit démissionner de son poste. Le jugement lui enlève toute autorité morale lui permettant d'exercer ses fonctions de mairesse de l'arrondissement. La réputation de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce est entachée depuis deux ans par les démêlés entre Mme Montgomery et l'administration de Projet Montréal et la sentence des sanctions à venir le 6 juillet prochain ne fait que prolonger cette interminable histoire », a déclaré M. Lionel Perez, chef parlementaire d'Ensemble Montréal et conseiller de la ville du district de Darlington.

Cette saga a coûté plus de 600 000 $ en frais juridiques aux Montréalais, et la facture pourrait continuer de grimper avec les poursuites pour atteinte à la réputation et diffamation déposées contre la Ville de Montréal et Valérie Plante par Sue Montgomery et sa cheffe de cabinet. Pour M. Perez, cela démontre qu'un changement doit s'opérer à la mairie de l'arrondissement.

« Les victimes des dommages collatéraux issus du litige entre la mairesse Montgomery et la mairesse Plante sont les résidents de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce. Non seulement ils paient les frais d'avocats, mais ils subissent également les pertes d'investissements dues à cette interminable saga. C'est inadmissible et les citoyens de l'arrondissement méritent mieux », a-t-il ajouté.

Candidat à la mairie de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce, Lionel Perez promet de rétablir la confiance et de faire avancer les dossiers névralgiques de l'arrondissement dès le premier jour à travers un programme local axé sur les trois « I »: investissements, inclusion et innovation.

« Il est plus que temps que la mairie fasse les manchettes pour ses projets ambitieux et novateurs en matière d'infrastructures, d'habitation et de mobilité plutôt que pour le climat de zizanie qui y règne depuis deux ans. Les résidents ont été délaissés sous la gouverne de Sue Montgomery et Projet Montréal et j'entends les représenter dignement, comme ils le méritent », a conclu M. Perez.

