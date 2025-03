Après le métro, Ensemble Montréal réclame une place pour pitou dans les autobus

MONTRÉAL, le 10 mars 2025 /CNW/ - Après avoir réussi avec succès d'autoriser les chiens dans le métro, Ensemble Montréal propose maintenant d'offrir une place à pitou à bord des autobus de la Société de transport de Montréal (STM) ; une mesure également réclamée par la SPCA de Montréal. Le parti, qui forme l'Opposition officielle à l'hôtel de ville, veut aller plus loin et offrir encore plus de flexibilité aux citoyens et à leurs compagnons dans leurs déplacements quotidiens.

« La cohabitation entre les usagers et leurs chiens se déroule à merveille dans le métro. Cependant, de nombreux Montréalais n'ont pas la chance de vivre à proximité d'une station ou doivent prendre l'autobus pour compléter leur trajet. Notre objectif est de leur offrir la même souplesse et de rendre les déplacements en transport public plus accessibles et agréables pour tous », déclare Aref Salem, chef de l'Opposition officielle à l'hôtel de ville de Montréal.

Ensemble Montréal propose d'appliquer les mêmes règles qui ont fait leurs preuves dans le métro au réseau d'autobus. Un sondage mené en septembre 2023 auprès des usagers de la STM via le panel Ma voix ma STM dans la foulée du projet pilote a révélé que 70 % des répondants étaient favorables à la présence des chiens en laisse et avec muselière dans le métro.

À noter que plusieurs grandes métropoles à travers le monde - comme Copenhague, Londres, Boston, Lyon, Amsterdam, Berlin, Rome et Helsinki, ainsi que des villes canadiennes comme Toronto et Calgary - offrent une place aux chiens dans leur réseau d'autobus.

L'Opposition officielle déposera une motion en ce sens, qui sera débattue lors du prochain conseil municipal le 17 et 18 mars.

