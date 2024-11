Ensemble Montréal revient à la charge sur les caméras corporelles pour les policiers

MONTRÉAL, le 29 nov. 2024 /CNW/ - Ensemble Montréal appelle l'administration de Projet Montréal à honorer son engagement de financer le déploiement de caméras corporelles pour les policiers du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), comme elle l'avait promis lors de la dernière campagne électorale. Le parti, qui forme l'Opposition officielle à l'hôtel de ville, déposera un amendement au budget 2025 pour que cette promesse se concrétise.

« Il y a une volonté unanime d'avoir des caméras portatives, autant de la part de la population que du chef du SPVM et de la Fraternité des policiers et policières de Montréal. Il est grand temps que l'administration arrête de chercher des excuses pour ne pas les déployer et qu'elle adopte cette technologie qui peut répondre à bien des enjeux », insiste Abdelhaq Sari, porte-parole de l'Opposition officielle en matière de sécurité publique.

Pour l'Opposition, cet outil déjà éprouvé ailleurs est essentiel pour rassurer la population et améliorer la confiance, assurer la transparence des interventions policières et lutter contre le profilage racial et social.

Projet Montréal tergiverse encore

Rappelons qu'en 2019, l'administration de Projet Montréal avait catégoriquement rejeté le déploiement des caméras corporelles pour les policiers, avant de faire volte-face aux dernières élections en promettant leur implantation dès le début de 2022. Tout cela n'était que mirage : au moment de le concrétiser, le projet a finalement été repoussé à 2023.

Depuis, il semble que l'administration a officiellement rompu sa promesse. Bien que la mairesse Plante se défende d'attendre que le gouvernement du Québec impose cette mesure à tous les corps policiers de la province, les actions de son administration révèlent un manque de volonté politique. Une proposition d'amendement pour le déploiement des caméras corporelles formulée par les membres de Projet Montréal lors dernier congrès du parti a été rejetée, et les fonds initialement alloués au projet dans les budgets précédents ont disparu du budget 2025.

Pour l'Opposition officielle, l'acceptation ou le rejet de l'amendement proposé lors de l'examen du budget constituera un test décisif : il permettra aux Montréalais de découvrir si les élu.es de Projet Montréal ont réellement à cœur la qualité des relations citoyens-policiers.

SOURCE Ville de Montréal - Opposition officielle à l'Hôtel de Ville de Montréal

Renseignements : Lindsay-Anne Prévost, Directrice des communications, Cabinet de l'Opposition officielle, 514-296-5356