Ensemble Montréal exige une révision du projet de piétonnisation de Sainte-Catherine Ouest

MONTRÉAL, le 1er avril 2025 /CNW/ - Soraya Martinez Ferrada, candidate à la mairie de Montréal et cheffe d'Ensemble Montréal, a lancé un appel à la révision du projet de piétonnisation de la rue Sainte-Catherine Ouest lors d'une conférence de presse tenue mardi matin au centre-ville.

Accompagnée d'Aref Salem, chef de l'Opposition officielle, de Julien Hénault-Ratelle, porte-parole de l'Opposition officielle en matière de développement économique, et de Serge Sasseville, conseiller indépendant du district Peter-McGill, elle a annoncé qu'une motion sera déposée au prochain conseil municipal du 14 avril pour proposer un aménagement inspiré de la Phase 1 de la rue Sainte-Catherine. Ce modèle, qui combine une voie de circulation, des trottoirs élargis, un corridor de verdure, du mobilier urbain et une voie de livraison courte durée, a obtenu un taux de satisfaction de 85 % dans le rapport de consultation de septembre 2023.

« Rien ne justifie de fermer la rue Sainte-Catherine Ouest à la circulation. Il est essentiel de protéger la vitalité commerciale de notre centre-ville et d'assurer la propreté, le déneigement et la sécurité de la population, comme a affirmé le Service de police de Montréal (SPVM). Ce projet doit enthousiasmer les Montréalais•es, mais aujourd'hui, c'est loin d'être le cas. Nous écoutons les préoccupations et proposons une solution plus équilibrée et respectueuse des besoins de la ville », a déclaré Soraya Martinez Ferrada.

Une piétonnisation qui soulève de nombreux enjeux

Rappelons que plusieurs acteurs essentiels se sont également exprimés contre ou ont émis des réserves sur la piétonnisation de la rue Sainte-Catherine Ouest en raison des nombreux enjeux soulevés par le projet. C'est le cas notamment de la Société de développement commercial Montréal centre-ville, du SPVM et du comité consultatif du patrimoine. Les problèmes identifiés incluent :

Sécurité : le SPVM a émis un avis défavorable concernant la piétonnisation, en raison de préoccupations liées à l'accessibilité et à la sécurité, notamment l'absence de voies d'accès pour les véhicules d'urgence et l'impact sur les temps de réponse.

: le SPVM a émis un avis défavorable concernant la piétonnisation, en raison de préoccupations liées à l'accessibilité et à la sécurité, notamment l'absence de voies d'accès pour les véhicules d'urgence et l'impact sur les temps de réponse. Propreté : la collecte des déchets et du recyclage serait déplacée vers les rues transversales, compliquant les opérations pour les citoyens et les commerçants.

: la collecte des déchets et du recyclage serait déplacée vers les rues transversales, compliquant les opérations pour les citoyens et les commerçants. Déneigement : 70% des nouveaux aménagements ne pourront pas être déneigés convenablement.

: 70% des nouveaux aménagements ne pourront pas être déneigés convenablement. Économie : aucun rapport d'impact économique n'a été fourni, notamment sur l'accès aux livraisons commerciales et le soutien aux entreprises locales.

Ensemble Montréal continuera à porter la voix des Montréalais•es en s'assurant que les décisions prises assurent la sécurité, la propreté et la prospérité économique de notre ville.

Citations

« Chez Ensemble Montréal, nous sommes convaincus qu'il est possible de proposer un aménagement agréable, réfléchi et inspiré des meilleures pratiques pour la rue Sainte-Catherine-Ouest. On parle d'une artère emblématique et névralgique de notre métropole. Son avenir est indissociable de l'acceptabilité sociale », a insisté le chef de l'Opposition officielle à l'hôtel de ville de Montréal, Aref Salem.

« Il est crucial de garantir que chaque décision prise pour l'avenir de notre ville soit fondée sur des données solides et une consultation rigoureuse. L'évolution du centre-ville de Montréal doit répondre aux défis actuels, tout en respectant les besoins des citoyens et des commerçants », a ajouté Julien Hénault-Ratelle, porte-parole de l'Opposition officielle en matière de développement économique.

« De nombreux Montréalais•es, ainsi que les partenaires et commerçants, rejettent ce projet de piétonnisation. Une approche idéologique déconnectée des réalités du terrain n'a pas sa place. Revenir sur ce projet en procédant à une véritable consultation des commerçants et des résident•es afin de tenir compte de leurs préoccupations est une question de bon sens et de responsabilité », a souligné Serge Sasseville, conseiller indépendant du district Peter-McGill.

