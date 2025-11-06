MONTRÉAL, le 6 nov. 2025 /CNW/ - Englobe est fière d'annoncer la nomination de Renée Smith, ing., FEC, au poste de directrice principale, Hydroélectricité, une décision stratégique qui renforce l'engagement de l'entreprise à devenir un chef de file national dans le secteur hydroélectrique.

Renée Smith, ing., Directrice principale Englobe, Hydroélectricité (Groupe CNW/Englobe)

Cette nomination intervient à un moment charnière pour Englobe, alors que le marché de l'hydroélectricité est sur le point de connaître une croissance importante, en particulier au Québec et dans les provinces de l'Atlantique, au cours de la prochaine décennie. Englobe est déjà un partenaire clé dans de grands projets hydroélectriques à l'échelle nationale, et le leadership de Renée sera déterminant pour élargir les capacités et les offres de l'entreprise dans ce secteur en rapide évolution.

Renée apporte de grandes années d'expérience en planification de systèmes électriques, en stratégie réglementaire et en mobilisation des parties prenantes. Son passage chez Newfoundland and Labrador Hydro lui a valu une réputation de leader visionnaire et une voix respectée dans l'industrie. Elle est titulaire d'un baccalauréat en génie électrique de l'Université Memorial et d'un MBA de l'Université Dalhousie, et elle compte parmi les plus jeunes récipiendaires de la distinction Fellow d'Ingénieurs Canada (FIC) dans l'histoire de la province.

« La nomination de Renée constitue une étape clé dans le renforcement de notre positionnement stratégique », a déclaré Mike Cormier, président d'Englobe. « Son expertise et son leadership nous permettront de fournir des solutions hydroélectriques complètes, fiables, rentables et durables, positionnant Englobe comme un partenaire de confiance pour les projets énergétiques à grande échelle à travers le Canada. »

Englobe est ravie d'accueillir Renée et se réjouit de l'impact que son leadership aura alors que l'entreprise continue de façonner l'avenir de l'hydroélectricité au Canada.

À propos d'Englobe

Englobe, dont le siège social est situé à Laval, au Québec, est un chef de file canadien dans le domaine de l'ingénierie et des services environnementaux, Les 3 400 membres de l'équipe de l'entreprise comprennent des ingénieur.e.s, des professionnel.le.s, des technicien.ne.s et du personnel de soutien technique, qui offrent une vaste gamme de services allant de l'ingénierie, de la conception et de l'inspection à la consultation environnementale et à la réhabilitation. La société réalise plus de 25 000 projets par an pour des clients des secteurs public et privé.

Contact médias : Marc-André Lefebvre, Vice-président, Communications et marketing, [email protected], 514-601-2126