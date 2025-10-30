Englobe publie son premier rapport sur le développement durable, consolidant des décennies de leadership environnemental et social

Le rapport 2024 marque une nouvelle étape dans le parcours d'Englobe en matière de développement durable, réunissant des données vérifiées et un impact social et environnemental concret

MONTRÉAL, le 30 oct. 2025 /CNW/ - Englobe, un chef de file canadien dans le domaine de l'ingénierie et des services environnementaux, est fière d'annoncer la publication de son Rapport de développement durable 2024 -- la toute première édition complète de sa série évolutive de rapports d'impact.

Ce rapport regroupe la performance environnementale, sociale et de gouvernance (ESG) d'Englobe dans un cadre unique et vérifié. Il présente le tout premier inventaire audité des émissions de gaz à effet de serre (GES) de l'entreprise, conforme à la norme ISO 14064-1 et au Protocole GES, soulignant l'engagement d'Englobe envers la responsabilité climatique. Le rapport met également en lumière des progrès concrets dans des domaines clés tels que la sécurité au travail, l'équité et l'inclusion, ainsi que les partenariats significatifs avec les communautés autochtones -- témoignant de la volonté d'Englobe de bâtir un avenir plus durable et inclusif.

Le développement durable alimenté par la bienveillance, sans compromis

Pour Englobe, le développement durable n'est pas une tendance, mais un principe directeur ancré dans ses plus de 60 ans d'histoire et dans sa raison d'être.

"Ce rapport représente un nouveau chapitre pour Englobe", a déclaré Mike Cormier, président d'Englobe. "Notre parcours en matière de développement durable a toujours été guidé par notre valeur fondamentale de bienveillance sans compromis - pour nos employés, nos clients et notre planète. Ce rapport donne vie à ce principe grâce à des données transparentes et des résultats concrets"

Faits saillants du rapport

Croissance de 70 % du chiffre d'affaires des services de développement durable depuis 2022, avec des projets environnementaux et d'infrastructure primés dans tout le Canada.

Base de référence des émissions à l'échelle de l'entreprise de 3 830 tCO₂e vérifiée par un auditeur indépendant.

Augmentation de 91 % des observations en matière de santé et de sécurité et 69 % des promotions accordées en interne.

Obtention de la certification Parité de niveau bronze de La Gouvernance au Féminin

Plus de 30 ans de partenariats avec les communautés autochtones, générant plus de 50 millions de dollars de bénéfices et plus de 500 000 heures d'emploi et de formation.

Création d'un comité directeur ESG pluridisciplinaire et achèvement de la première communication sur le progrès du Pacte mondial des Nations Unies.

"Notre inventaire d'émissions vérifié et notre gouvernance renforcée nous donnent une base crédible pour l'avenir", a ajouté Geneviève David Watson, directrice ESG d'Englobe. "Les années à venir seront consacrées à la construction de cette base - en élargissant notre portée et en fixant des objectifs de réduction alignés sur les normes scientifiques".

Perspectives d'avenir

Bien qu'Englobe soit fière des progrès réalisés jusqu'à présent, l'entreprise demeure pleinement engagée envers le travail qui reste à accomplir.

Les initiatives et les résultats décrits dans ce rapport constituent une base solide sur laquelle Englobe s'appuiera pour atteindre ses objectifs actuels et futurs en matière de développement durable.

Cliquez ici pour consulter une copie du rapport de développement durable 2024 d'Englobe.

Pour coordonner une entrevue avec un.e porte-parole d'Englobe, veuillez communiquer avec Stephanie Gomes à [email protected].

À propos d'Englobe

Englobe, dont le siège social est situé à Laval, au Québec, est un chef de file canadien dans le domaine de l'ingénierie et des services environnementaux, Les 3 400 membres de l'équipe de l'entreprise comprennent des ingénieur.e.s, des professionnel.le.s, des technicien.ne.s et du personnel de soutien technique, qui offrent une vaste gamme de services allant de l'ingénierie, de la conception et de l'inspection à la consultation environnementale et à la réhabilitation. La société réalise plus de 25 000 projets par an pour des clients des secteurs public et privé.

En juillet 2024, Englobe s'est associée à Colliers, une société mondiale diversifiée de services professionnels, d'immobilier et de gestion d'investissements, qui est devenue son actionnaire financier majoritaire.

Pour plus d'informations, visitez le site web d'Englobe.

SOURCE Englobe