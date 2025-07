Englobe conclut l'acquisition de la firme d'ingénierie Cambium, basée en Ontario

Une troisième firme de services-conseils multiservices se joint à la plateforme canadienne en croissance d'Englobe en 2025

MONTRÉAL, le 14 juill. 2025 /CNW/ - Englobe Corporation, un chef de file canadien en ingénierie et en services environnementaux, a annoncé aujourd'hui qu'elle a complété la transaction d'une acquisition annoncée précédemment, soit celle de Cambium Inc. (Cambium), une firme de services-conseils et d'ingénierie multiservices appartenant à ses 235 employées et dont le siège social est situé à Peterborough, en Ontario. Cette acquisition permet à Englobe d'accroître sa capacité de service, particulièrement dans le secteur de l'environnement, et réaffirme la vision inébranlable de l'entreprise d'accroître sa présence sur le marché canadien et de soutenir un plus grand nombre de clients et de communautés à travers le pays.

"Au début du mois de juin, Englobe a conclu une entente définitive avec Cambium", a déclaré Mike Cormier, président d'Englobe Corporation. "Aujourd'hui, cette transaction est officiellement complétée et nous sommes ravis d'accueillir Cambium au sein de notre plate-forme canadienne en pleine croissance."

Pour plus d'information sur cette entente ou pour coordonner une entrevue avec une porte-parole d'Englobe, veuillez communiquer avec Stephanie Gomes à [email protected].

À propos d'Englobe

Englobe est un chef de file dans le domaine des services d'ingénierie et d'environnement, avec une présence bien établie à travers le Canada. Son équipe de plus de 3 400 employées comprend des ingénieures, des scientifiques, des techniciennes et du personnel de soutien technique. Englobe offre une vaste gamme de services allant de l'ingénierie, de la conception et de l'inspection à la consultation environnementale et à la réhabilitation. Elle réalise plus de 25 000 projets par an pour des clients des secteurs public et privé. En juillet 2024, Englobe a rejoint Colliers, une société mondiale diversifiée de services professionnels et de gestion des investissements. Pour plus d'informations, visitez le site web d'Englobe.

SOURCE Englobe