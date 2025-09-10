Englobe ajoute la firme ontarienne LRL à son réseau canadien en pleine croissance

Cette quatrième transaction en 2025 ajoute un une expertise et un talent chevronnés aux opérations d'Englobe en Ontario et au Nouveau-Brunswick.

MONTRÉAL, le 10 sept. 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, Englobe Corporation (Englobe), un chef de file canadien en ingénierie et en services environnementaux, a annoncé la finalisation d'une transaction visant l'acquisition de LRL Associates Ltd. ("LRL"), une firme de génie-conseil diversifiée et bien établie, dont le siège social est situé à Ottawa et qui possède des bureaux à Pembroke, en Ontario, et à Moncton, au Nouveau-Brunswick. Fondée en 1984, l'équipe de 45 personnes de LRL fournit des services d'ingénierie multidisciplinaires à des clients publics et privés, en mettant l'accent sur les bâtiments et les projets d'aménagement du territoire.

Englobe poursuit sa croissance de façon réfléchie afin de mieux répondre aux besoins de sa clientèle à travers le Canada, particulièrement dans le marché florissant de l'infrastructure en Ontario. L'arrivée des professionnel.le.s talentueux.euses de LRL renforce la capacité d'Englobe à soutenir davantage de clients et de communautés dans la région de la capitale nationale, consolidant ainsi sa position d'acteur clé dans la région.

Cette annonce survient à un moment où les secteurs au Canada cherchent à renforcer leur capacité nationale et à développer un avantage concurrentiel à l'échelle mondiale. Englobe espère y contribuer par une croissance continue tout en améliorant ses offres de services existantes.

"Cette entente améliore nos capacités actuelles et nous permet de réaffirmer notre vision de réaliser notre plein potentiel dans la région de la capitale nationale et dans le Canada atlantique grâce à la collaboration avec des partenaires aux vues similaires ", a déclaré Mike Cormier, président d'Englobe. "Nous sommes ravis d'accueillir le président de LRL, Christian Robichaud, son groupe de direction et toute l'équipe de LRL au sein de la plateforme canadienne en pleine croissance d'Englobe."

Pour plus d'information sur cette entente ou pour coordonner une entrevue avec un.e porte-parole d'Englobe, veuillez communiquer avec Stephanie Gomes à [email protected].

À propos d'Englobe

Englobe, dont le siège social est situé à Laval, au Québec, est la sixième plus importante firme de services d'ingénierie et d'environnement au Canada. Les 3 400 membres de l'équipe de l'entreprise comprennent des ingénieur.e.s, des professionnel.le.s, des technicien.ne.s et du personnel de soutien technique, qui offrent une vaste gamme de services allant de l'ingénierie, de la conception et de l'inspection à la consultation environnementale et à la réhabillitation. La société réalise plus de 25 000 projets par an pour des clients des secteurs public et privé.

En juillet 2024, Englobe s'est associée à Colliers, une société mondiale diversifiée de services professionnels, d'immobilier et de gestion d'investissements, qui est devenue son actionnaire financier majoritaire.

Pour plus d'informations, visitez le site web d'Englobe.

SOURCE Englobe