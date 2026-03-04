MONTRÉAL, le 3 mars 2026 /CNW/ - Englobe Corporation (Englobe) a annoncé aujourd'hui l'acquisition stratégique d'Applied Aquatic Research Ltd. (AAR), une société de conseil environnemental hautement spécialisée établie à Calgary reconnue comme un conseiller de confiance auprès de ses clients du secteur de l'énergie et des ressources dans l'Ouest canadien.

Applied Aquatic Research Ltd. et Englobe (Groupe CNW/Englobe)

Fondée en 1996, AAR s'est bâtie une réputation solide pour son expertise spécialisée en milieux aquatiques, pêches, faune, archéologie, botanique et systèmes d'information géographique SIG. Forte de la relation de confiance bâtie avec ses clients de longue date dans l'Ouest canadien et au-delà de la région, AAR est fréquemment sollicitée pour fournir des solutions environnementales de haute qualité et défendables, reflétant près de trois décennies d'expérience éprouvée et de leadership technique.

Cette acquisition renforce considérablement la plateforme de services environnementaux d'Englobe dans l'Ouest canadien, en particulier en Alberta, et améliore sa capacité à soutenir des projets tout au long du cycle de vie des actifs, depuis les autorisations réglementaires jusqu'à l'exploitation, la fermeture et la réhabilitation des sites.

« AAR est largement respectée dans le secteur en tant que firme de conseil environnemental de confiance, dotée d'une expertise technique approfondie », a déclaré Mike Cormier, président d'Englobe. « Leurs capacités s'alignent exceptionnellement bien avec la stratégie d'Englobe visant à offrir des services environnementaux intégrés et complets qui soutiennent un développement responsable dans le secteur de l'énergie et des ressources, et au-delà. »

Dans les grands projets d'infrastructure, de construction et de développement des ressources, l'expertise environnementale en amont est déterminante. Les capacités d'AAR en phase initiale favorisent un engagement proactif des clients et renforcent la capacité d'Englobe à apporter de la valeur ajoutée tout au long du cycle de vie du projet.

Bien que l'expertise historique d'AAR soit ancrée dans le secteur de l'énergie et des ressources, son expertise technique hautement transférable élargit la capacité d'Englobe à servir un large éventail de secteurs, notamment l'exploitation minière, les énergies renouvelables, le développement du Nord, et les infrastructures et projets qui ont des retombées positives pour les communautés des Premières Nations. La plateforme combinée renforce également le rôle d'Englobe dans le soutien à l'avenir énergétique en pleine évolution du Canada, y compris la demande croissante de minéraux critiques provenant de sources responsables, essentiels à la transition énergétique.

Depuis 2019, Englobe a dépassé le seuil des 1 000 employés dans l'Ouest canadien. L'ajout d'AAR vient enrichir cette présence grâce à l'arrivée de professionnels chevronnés et des leaders émergents qui renforcent la rigueur technique, la relève en leadership et la durabilité à long terme des activités d'Englobe dans l'Ouest.

À la suite de l'acquisition, Tom Boag, P.Bio., président, continuera à diriger AAR avec son équipe de direction actuelle. AAR fonctionnera en tant que société partenaire d'Englobe, conservant ses solides relations avec ses clients tout en bénéficiant de l'envergure nationale et des capacités multidisciplinaires d'Englobe.

« Ce partenariat nous permet de nous appuyer sur l'héritage d'AAR tout en élargissant les services et la valeur que nous pouvons offrir à nos clients », a déclaré M. Boag. « Avec Englobe, nous sommes bien positionnés pour soutenir le développement responsable des ressources et la gestion environnementale dans l'Ouest canadien et au-delà. »

Pour en savoir plus sur ce partenariat stratégique et nos services élargis, visitez le site www.englobecorp.com.

À propos d'Englobe

Basée à Laval, au Québec, Englobe est une société canadienne de premier plan spécialisée en ingénierie et en services environnementaux. L'entreprise compte plus de 3 500 membres dans son équipe, dont des ingénieur•e•s, des professionnel•le•s, des technicien•ne•s et du personnel de soutien technique, qui offrent une vaste gamme de services allant de l'ingénierie, à la conception et l'inspection, au service-conseil et à la réhabilitation environnementale. Englobe réalise annuellement plus de 25 000 projets pour des clients des secteurs public et privé.

À propos de AAR

AAR est une société de conseil fièrement canadienne, basée à Calgary, qui offre une large gamme de services dans les domaines de la planification environnementale, de la surveillance, de l'intervention en cas de déversement et de l'évaluation, afin de répondre aux divers besoins de ses clients. Elle fournit à l'ouest et au nord du Canada des services d'aide à la planification, d'obtention de permis, de surveillance de la construction, d'inspection environnementale et de services liés à l'eau, notamment en hydrologie et en hydrogéologie. AAR est fière de sa capacité d'adaptation, de son programme de sécurité complet et de son personnel qualifié, compétent et expérimenté.

Les conditions de la transaction n'ont pas été divulguées.

Contact média : Marc-André Lefebvre, Vice-président, Communications et marketing, [email protected], 514-601-2126