MONTRÉAL, le 19 janv. 2026 /CNW/ - Englobe Corporation (Englobe), un chef de file canadien en ingénierie et en services environnementaux, a annoncé aujourd'hui avoir finalisé une transaction visant à acquérir BESTECH (BESTECH), une société d'ingénierie multidisciplinaire basée à Sudbury. Cette décision stratégique renforce l'expertise d'Englobe dans le domaine minier et réaffirme son engagement en faveur du développement responsable des ressources, alors que la demande en minéraux critiques ne cesse de croître.

Fondée en 1995 à Sudbury, en Ontario, BESTECH est une société d'ingénierie mondiale comptant plus de 100 professionnels qui fournissent des services d'ingénierie spécialisés à l'industrie minière et énergétique, tout au long du cycle de vie des projets. L'expertise minière de BESTECH couvre des disciplines fondamentales telles que la conception d'infrastructures, l'ingénierie des systèmes électriques et de contrôle, ainsi que la fermeture et la réhabilitation de sites. Elle s'étend également à des domaines hautement spécialisés tels que les systèmes de levage minier, soutenant les opérations minières depuis leur développement et leur expansion jusqu'à leur modernisation et leur exploitation à long terme. En outre, BESTECH apporte une vaste expérience dans la conception de réseaux électriques et de transport d'énergie à haute tension, notamment dans le cadre de projets pour de grands fournisseurs d'électricité.

L'ajout de BESTECH étend considérablement l'expertise technique d'Englobe dans le secteur minier, renforçant sa capacité à fournir des solutions intégrées pour les mines, les usines, les fonderies et les raffineries. Combiné aux capacités environnementales, géotechniques, d'expertise de matériaux et multidisciplinaires d'Englobe, ce partenariat consolide le soutien apporté aux projets miniers complexes et à grande échelle à travers le Canada.

Ce partenariat renforce la présence d'Englobe à Sudbury, un centre minier mondial, et approfondit son soutien aux marchés miniers les plus actifs du Canada. En intégrant les connaissances spécialisées de BESTECH à son offre de services, Englobe renforce sa position pour aider ses clients à mener à bien des projets complexes, à stimuler l'innovation et à répondre au besoin croissant de minéraux critiques provenant de sources responsables.

« BESTECH apporte une expertise minière approfondie et spécialisée qui renforce directement notre plateforme minière nationale », a déclaré Mike Cormier, président d'Englobe. « Ce partenariat élargit notre capacité à soutenir nos clients du secteur minier à toutes les étapes du développement et de l'exploitation de leurs projets, en particulier pour les projets techniquement exigeants et à haute intensité en capital. »

« Rejoindre Englobe nous permet d'étendre les services miniers de BESTECH tout en conservant l'orientation technique sur laquelle nos clients comptent », a déclaré Marz Kord, président de BESTECH. « Ensemble, nous soutenons nos équipes et renforçons notre engagement d'être un partenaire de choix pour nos clients, employés et communautés, en s'appuyant sur la qualité et l'intégrité qui font la réputation de BESTECH dans l'industrie. »

BESTECH continuera à travailler avec son équipe et ses relations établies avec ses clients, désormais soutenues par les ressources multidisciplinaires d'Englobe à l'échelle du pays.

À propos d'Englobe

Basée à Laval, au Québec, Englobe est un chef de file canadien dans le domaine de l'ingénierie et des services environnementaux. Les 3 400 membres de l'équipe de la société comprennent des ingénieur.e.s, des professionnel.le.s, des technicien.ne.s et du personnel de soutien technique. Englobe offre une vaste gamme de services allant de l'ingénierie, de la conception et de l'inspection aux services-conseils en environnement et à la réhabilitation. Englobe réalise plus de 25 000 projets par an pour des clients des secteurs public et privé.

