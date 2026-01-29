MONTRÉAL, le 29 janv. 2026 /CNW/ - Englobe Corporation (Englobe) a annoncé aujourd'hui l'acquisition de Tetranex, une société d'ingénierie de premier plan de l'Ouest canadien reconnue pour son expertise approfondie en électricité, instrumentation et contrôles (EIC), automatisation et sa réalisation de projets d'ingénierie multidisciplinaires dans les secteurs de l'énergie, agroalimentaire et industriel.

Cette acquisition accroît considérablement la portée des services d'ingénierie d'Englobe dans l'Ouest canadien et renforce ses capacités à soutenir l'évolution du paysage énergétique canadien. Ce partenariat offre une meilleure capacité en matière d'infrastructures énergétiques, d'efficacité des ressources et d'ingénierie des procédés, contribuant ainsi à faire progresser des projets qui solidifient les chaînes d'approvisionnement nationales et réduisent la dépendance envers les marchés extérieurs.

Renforcer la capacité énergétique et industrielle du Canada

Fondée en 2010, Tetranex est passée d'une société de conseil spécialisée dans l'automatisation et l'EIC à une firme multidisciplinaire complète de services d'ingénierie et fournisseur de services d'approvisionnement. Avec plus de 200 employé•e•s et des bureaux situés à Calgary, Grande Prairie et Lethbridge, Tetranex soutient toutes les phases de l'exécution de projet, de la conception à la mise en service, en passant par l'assistance opérationnelle à long terme.

Bien qu'elle soit solidement implantée dans le secteur de l'énergie, Tetranex s'est diversifiée au cours de la dernière décennie dans des marchés variés tels que l'agroalimentaire, l'exploitation minière, le traitement de l'eau, les pâtes et papiers et les solutions énergétiques.

Cette transaction élargit l'offre de services d'Englobe dans les provinces de l'Ouest, en y ajoutant une expertise approfondie dans les domaines suivants :

Ingénierie des procédés

Automatisation

Électricité, instrumentation et contrôles (EIC)

Génie mécanique, conception de tuyauterie, génie civil/structurel et disciplines connexes

Ces capacités renforcées permettent à Englobe de mener des projets industriels et municipaux de plus grande envergure. Cela lui permet aussi d'augmenter son soutien à ses clients dans les secteurs du raffinage, de l'exploitation minière, de la fabrication et d'autres secteurs en transformation, alors que le Canada se dirige vers un avenir énergétique plus résilient et efficient.

Commentaire du leadership

« Cette acquisition renforce notre capacité à soutenir l'avenir énergétique en pleine évolution du Canada avec la profondeur et l'innovation nécessaires », a déclaré Mike Cormier, président d'Englobe. « La compétence éprouvée de Tetranex en matière d'EIC et d'ingénierie des procédés, combinée aux services multidisciplinaires nationaux d'Englobe, crée l'une des plateformes d'ingénierie les plus complètes de l'Ouest canadien, capable de soutenir à la fois des projets énergétiques établis et des technologies renouvelables émergentes. »

« Se joindre à Englobe génère des opportunités incroyables pour nos clients et notre équipe », a ajouté David Harman, président de Tetranex. « Notre expertise combinée accroît nos moyens pour réaliser des projets majeurs et complexes, tout en offrant à nos clients un meilleur accès aux ressources nationales et à des capacités multidisciplinaires. »

Pour en savoir plus sur ce partenariat stratégique et nos services élargis, visitez le site www.englobecorp.com.

À propos d'Englobe

Basée à Laval, au Québec, Englobe est une société canadienne de premier plan spécialisée en ingénierie et en services environnementaux. L'entreprise compte plus de 3 500 membres de l'équipe, dont des ingénieur•e•s, des professionnel•le•s, des technicien•ne•s et du personnel de soutien technique, qui offrent une vaste gamme de services allant de l'ingénierie, à la conception et l'inspection, au service-conseil et à la réhabilitation environnementale. Englobe réalise annuellement plus de 25 000 projets pour des clients des secteurs public et privé.

À propos de Tetranex

Tetranex est une société d'ingénierie et de gestion de projets de l'Ouest canadien spécialisée dans l'électricité, l'instrumentation et les contrôles (EIC), l'automatisation, et la réalisation de projets d'ingénierie multidisciplinaires. Basée à Calgary et disposant de bureaux à Grande Prairie et à Lethbridge, Tetranex soutient les secteurs industriel, agroalimentaire, énergétique, minier et des infrastructures à travers le Canada.

Les conditions de la transaction n'ont pas été divulguées.

