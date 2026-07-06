Englobe officialise l'arrivée de Pluritec au sein de sa plateforme d'ingénierie multidisciplinaire

LAVAL, QC, le 6 juill. 2026 /CNW/ - Englobe Corporation (« Englobe ») et Pluritec sont heureuses d'annoncer aujourd'hui la clôture de la transaction annoncée précédemment. Englobe est ainsi fière d'accueillir officiellement au sein de sa plateforme d'entreprises partenaires l'équipe de plus de 200 personnes de Pluritec.

Mike Cormier, président d'Englobe, et Jonathan Duguay, président de Pluritec

Cette étape importante vient renforcer la plateforme d'ingénierie multidisciplinaire d'Englobe au Québec et créer de nouvelles occasions de collaboration entre les deux équipes dans le cadre de projets réalisés partout au Canada. Pluritec poursuivra ses activités sous sa propre marque, avec la même équipe et les mêmes relations de proximité entretenues avec sa clientèle et ses partenaires, tout en bénéficiant désormais du soutien de ses collègues d'Englobe et de ses ressources à l'échelle du pays.

« Il s'agit d'un jalon déterminant dans notre croissance au Québec », a déclaré Mike Cormier, président d'Englobe. « En réunissant la forte présence régionale et l'expertise multidisciplinaire de Pluritec à notre plateforme nationale, nous renforçons notre capacité à offrir des solutions intégrées et à contribuer à la prochaine génération de projets d'infrastructures, au Québec et au-delà. »

Les modalités de cette transaction n'ont pas été divulguées.

À propos d'Englobe

Basée à Laval, au Québec, Englobe est une firme canadienne de premier plan spécialisée en ingénierie multidisciplinaire et en services environnementaux. Une entreprise de Colliers, Englobe compte plus de 4 000 membres au sein de son équipe, dont des ingénieur•e•s, des professionnel•le•s, des technicien•ne•s et du personnel de soutien technique, qui offrent une vaste gamme de services allant de l'ingénierie à la conception, à l'inspection, aux services-conseils et à la réhabilitation environnementale. Englobe réalise plus de 25 000 projets chaque année pour des organisations des secteurs public et privé. Pour en savoir plus : www.englobecorp.com.

À propos de Pluritec

Fondée en 1972, Pluritec est une firme québécoise de génie-conseil multidisciplinaire comptant plus de 200 membres au sein de son équipe. Établie à Trois‑Rivières, l'entreprise offre des services en génie civil, en structure et en transport, principalement auprès des secteurs municipal et parapublic partout au Québec. Grâce à une équipe diversifiée de professionnel•le•s et de spécialistes ainsi qu'à la complémentarité de ses expertises, Pluritec réalise chaque année de nombreux projets d'envergure variée dans une approche fondée sur la proximité. Pour en savoir plus : www.pluritec.qc.ca.

SOURCE Englobe

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