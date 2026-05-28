Une opération qui consolide le maillage régional d'Englobe au Québec et élargit sa capacité à livrer des projets multidisciplinaires, en s'appuyant sur une firme reconnue pour sa proximité et son expertise.

LAVAL, QC, le 28 mai 2026 /CNW/ - Englobe Corporation (Englobe) annonce aujourd'hui avoir conclu une entente visant l'acquisition de Pluritec, une firme québécoise de premier plan en génie-conseil multidisciplinaire établie à Trois-Rivières. La transaction demeure assujettie aux conditions de clôture habituelles.

Le leadership d'Englobe et de Pluritec lors de l'annonce de l'acquisition. Au centre (gauche), Mike Cormier, président d'Englobe, et Jonathan Duguay, président de Pluritec. (Groupe CNW/Englobe)

Cette entente s'inscrit dans la stratégie de croissance d'Englobe et vise à renforcer sa capacité à accompagner ses clients dans des projets d'infrastructures de plus en plus intégrés et multidisciplinaires au Québec. Pluritec continuera à exercer ses activités avec la même équipe et les mêmes relations établies avec ses clients, désormais soutenues au sein d'Englobe par les ressources à l'échelle du pays.

Points saillants

Empreinte régionale : Fondée en 1972, Pluritec compte environ 200 employés. Ayant son siège social à Trois-Rivières, elle opère des bureaux à Shawinigan, Victoriaville, Drummondville, Thetford Mines et Québec, renforçant la portée de son expertise dans plusieurs régions. Avec cet ajout, Englobe comptera maintenant 27 bureaux et 1 650 employés à travers le Québec.

: Fondée en 1972, Pluritec compte environ 200 employés. Ayant son siège social à Trois-Rivières, elle opère des bureaux à Shawinigan, Victoriaville, Drummondville, Thetford Mines et Québec, renforçant la portée de son expertise dans plusieurs régions. Avec cet ajout, Englobe comptera maintenant 27 bureaux et 1 650 employés à travers le Québec. Offre de services : ses expertises couvrent notamment les infrastructures, la structure, la mécanique et l'électricité du bâtiment, le transport, le traitement des eaux et l'environnement.

: ses expertises couvrent notamment les infrastructures, la structure, la mécanique et l'électricité du bâtiment, le transport, le traitement des eaux et l'environnement. Différenciation : Pluritec met de l'avant une culture de proximité ("près des gens") et une certification B Corp™, axée sur la performance sociale et environnementale.

Une plateforme plus forte pour les projets d'infrastructures du Québec

Englobe est reconnue depuis des décennies au Québec pour son expertise et son leadership en matière d'ingénierie en géotechnique, environnement et matériaux.

L'ajout de Pluritec apporte des capacités complémentaires en génie civil, structures, mécanique et électricité du bâtiment, transport, traitement des eaux et infrastructures municipales, ce qui vient accélérer le positionnement d'Englobe sur des projets multidisciplinaires au Québec. Cette acquisition marque une étape structurante dans l'évolution d'Englobe et s'inscrit dans une volonté claire de présenter à ses clients une offre multidisciplinaire complète, afin d'être positionnée en tête de file pour les projets de demain.

En s'appuyant sur l'empreinte régionale et l'expertise multidisciplinaire de Pluritec, Englobe vise à renforcer sa présence dans plusieurs marchés clés, dont les infrastructures municipales et parapubliques, les bâtiments et le transport, tout en préservant la proximité avec les communautés desservies. Avec l'arrivée de Pluritec, Englobe comptera maintenant 27 bureaux et 1 650 employés à travers le Québec.

Une plateforme de croissance pour Pluritec au Canada

Sa présence au sein de la plateforme d'Englobe permet à Pluritec de déployer son expertise sur des projets d'Englobe dans l'ensemble du Canada grâce à la collaboration et l'appui des ressources de l'entreprise à l'échelle du pays, tout en poursuivant ses activités de façon autonome au sein du modèle de partenaires.

Cette présence régionale -- combinée à une plateforme nationale -- soutient l'ambition de livrer des solutions intégrées "de bout en bout" dans les projets publics et d'infrastructures.

Commentaires du leadership

« Cette transaction marque une étape déterminante dans notre développement au Québec et au Canada. En unissant nos forces, nous renforçons notre capacité à accompagner nos clients sur des projets multidisciplinaires, tout en demeurant ancrés dans les réalités régionales », a déclaré Mike Cormier, président d'Englobe.

« Se joindre à la communauté de partenaires d'Englobe nous permet de préserver notre ADN de proximité tout en accédant à un réseau national et à des projets d'envergure. C'est une occasion de déployer encore davantage notre expertise au bénéfice des communautés », a ajouté Pluritec.

Prochaines étapes

À la suite de la finalisation de la transaction, Englobe et Pluritec travailleront à mettre en place les modalités de collaboration prévues, tout en maintenant la continuité des activités auprès des clients.

Pour en savoir plus sur ce partenariat stratégique et nos services élargis, visitez le site www.englobecorp.com.

Les conditions de la transaction n'ont pas été divulguées.

À propos d'Englobe

Basée à Laval, au Québec, Englobe est une société canadienne de premier plan spécialisée en ingénierie et en services environnementaux. L'entreprise compte plus de 3 800 membres au sein de son équipe, dont des ingénieur•e•s, des professionnel•le•s, des technicien•ne•s et du personnel de soutien technique, qui offrent une vaste gamme de services allant de l'ingénierie, à la conception et l'inspection, au service-conseil et à la réhabilitation environnementale. Englobe réalise annuellement plus de 25 000 projets pour des clients des secteurs public et privé. Pour en savoir plus sur l'expertise d'Englobe, consultez le www.englobecorp.com

À propos de Pluritec

Fondée en 1972, Pluritec est une firme québécoise de génie-conseil multidisciplinaire regroupant plus de 200 employé•e•s. Ayant son siège social à Trois-Rivières, l'entreprise offre des services en génie civil, génie du bâtiment et transport, principalement auprès des secteurs municipal et parapublic à travers le Québec. Réunissant une équipe diversifiée de professionnel•le•s et de spécialistes, Pluritec réalise chaque année de nombreux projets de différentes envergures grâce à une approche terrain et à la complémentarité de ses expertises. Pour en savoir plus sur l'expertise de Pluritec, consultez le www.pluritec.qc.ca

SOURCE Englobe

Contact média : Marc-André Lefebvre, Vice-président, Communications et marketing, [email protected], 514-601-2126