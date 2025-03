Connexion énergétique essentielle pour améliorer la capacité et la fiabilité du réseau

Engagement de 217 M$ de la BIC pour une ligne de transport interprovinciale

de la pour une ligne de transport interprovinciale Finalisation d'un prêt à WMA en cours pour financer la participation autochtone initiale

Intégration d'un élément de la réconciliation économique avec les communautés autochtones

avec les communautés autochtones 587 emplois attendus au plus fort de la construction et 105 M$ de PIB

DARTMOUTH, NS, le 5 mars 2025 /CNW/ - La Banque de l'infrastructure du Canada (BIC) a atteint la clôture financière d'un financement participatif 217 millions de dollars pour permettre la construction d'une nouvelle ligne de transport reliant la Nouvelle-Écosse (NÉ) et le Nouveau-Brunswick (NB), ce qui améliorera la fiabilité des réseaux électriques interprovinciaux et soutiendra l'expansion de la production d'énergie renouvelable.

Lignes de transport aériennes reliant la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick par une deuxième connexion énergétique (Groupe CNW/Canada Infrastructure Bank) Logo de WMA (Groupe CNW/Canada Infrastructure Bank) Logo de NSP (Groupe CNW/Canada Infrastructure Bank)

L'investissement de la BIC aidera la Nouvelle-Écosse à construire la ligne de transport de 160 kilomètres et de 345 kilovolts parallèle à la connexion existante entre Onslow, en NÉ, et Salisbury, au NB.

De plus, la BIC travaille avec Wskijinu'k Mtmo'taqnuow Agency Ltd. (WMA), la société de développement économique appartenant aux 13 Premières Nations mi'kmaq de la Nouvelle-Écosse, sur l'accord d'un prêt participatif supplémentaire. WMA a été créée pour améliorer la participation aux activités qui créeront des avantages économiques pour les communautés. Le prêt permettra à WMA d'acquérir une participation dans le projet, en utilisant l'initiative pour la participation autochtone pour la participation autochtone de la BIC.

Le prêt participatif à faible coût de la BIC devrait permettre d'économiser environ 200 millions de dollars aux personnes abonnées à l'électricité de la Nouvelle-Écosse. Un dépôt auprès de la Commission de révision des services publics de la Nouvelle-Écosse est attendu début avril. La construction devrait être achevée à l'automne 2028.

La construction de la ligne de transport devrait soutenir environ 587 emplois directs et indirects, générer 105 millions de dollars de PIB et servir d'exemple de collaboration interprovinciale.

Le projet, qui portera le nom de Wasoqonatl, sera détenu par une société en commandite entre Nova Scotia Power inc. (NSPI) et la BIC, par l'intermédiaire d'une société de services publics réglementée. Wasoqonatl, prononcé wa•so•hgon•na•dêl, signifie « illuminer » ou « garder la lumière allumée » en Miꞌkmawiꞌsimk (la langue mi'kmaq).

La nouvelle société de services publics réglementée sera responsable de construire, de détenir et d'exploiter la section de la ligne de transport en Nouvelle-Écosse et financera la section située au Nouveau-Brunswick. New Brunswick Power construira, détiendra et exploitera la section du projet au Nouveau-Brunswick.

Les infrastructures énergétiques interprovinciales améliorent le commerce de l'électricité, aident le réseau canadien à être plus résilient et renforcent la sécurité énergétique et l'abordabilité pour la population du Canada.

À ce jour, la BIC a engagé 743 millions de dollars dans cinq projets d'énergie au Canada atlantique, dont trois parcs éoliens, des infrastructures de stockage d'énergie et cette interconnexion de transport essentielle. Il s'agit du premier investissement participatif de la BIC dans un projet.

Le secteur de l'énergie propre de la BIC, avec l'objectif d'investir au moins 10 milliards de dollars, se consacre à combler les déficits de financement dans de nouveaux projets tels que les énergies renouvelables, le transport, les systèmes d'énergie de quartier et le stockage d'énergie.

Ressources naturelles Canada annonce également un financement par l'intermédiaire de son Programme de prédéveloppement du réseau électrique :

3,1 millions de dollars à NS Power pour soutenir les activités de prédéveloppement liées à l'interconnexion de fiabilité Wasoqonatl; financement s'ajoutant aux 9,5 M$ accordés à Énergie NB dans le cadre du Programme de préparation des projets d'interconnexions stratégiques

12,6 M$ à Énergie NB pour faire avancer les travaux de prédéveloppement liés au projet de réalisation de la durée de vie utile de Mactaquac , ce qui aidera Énergie NB à garantir que la centrale peut fonctionner pendant sa durée de vie prévue de 100 ans avec une approche modifiée de l'entretien, du réglage et du remplacement de l'équipement au fil du temps, et à améliorer le passage des poissons

, ce qui aidera Énergie NB à garantir que la centrale peut fonctionner pendant sa durée de vie prévue de 100 ans avec une approche modifiée de l'entretien, du réglage et du remplacement de l'équipement au fil du temps, et à améliorer le passage des poissons 14 M$ supplémentaires aux 11,5 M$ précédemment annoncés pour NS Power pour soutenir l'adaptation efficace, l'évolutivité et la préparation à l'intégration et au contrôle de nouvelles infrastructures d'énergie propre

Le projet Wasoqonatl est un investissement important dans les infrastructures électriques essentielles du Canada atlantique. La ligne de transport de haute puissance aidera la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick à développer une meilleure connectivité au réseau tout en minimisant les coûts pour les contribuables. En déployant sa première transaction participative, la BIC fait progresser un projet impactant qui a fait face à des défis d'abordabilité tout en créant de nouveaux emplois et perspectives économiques.

Ehren Cory, PDG, Banque de l'infrastructure du Canada

Ce gouvernement fédéral est un partenaire clé des provinces, territoires, groupes autochtones et du secteur de l'énergie dans la construction d'une économie de l'énergie propre du 21e siècle. Les réseaux du futur ne représentent pas seulement l'étape suivante de la construction de notre pays : ils placent aussi l'abordabilité et la fiabilité au cœur des préoccupations. L'investissement annoncé aujourd'hui dans l'électricité propre en Nouvelle-Écosse et au Nouveau-Brunswick créera des emplois, stimulera la croissance économique et permettra aux provinces du Canada atlantique de profiter des perspectives économiques offertes par l'économie propre, aujourd'hui et à l'avenir.

L'hon. Jonathan Wilkinson, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

Plus que jamais, assurer la sécurité énergétique du Canada est au premier plan de nos priorités et le gouvernement du Canada est prêt à travailler avec la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick et d'autres provinces pour soutenir le commerce interprovincial, y compris avec les Premières Nations. La construction d'un réseau électrique propre, abordable et fiable est au cœur des efforts du Canada dans la lutte contre les changements climatiques et la construction d'une économie prospère. L'annonce d'aujourd'hui témoigne une fois de plus du rôle de chef de file de notre pays.

L'honorable Darren Fisher, ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale

gouvernement du Canada

La nouvelle ligne de transport accroîtra la résilience énergétique en établissant une connexion entre les provinces du Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Écosse, garantira un accès à des sources d'énergie plus propres, diminuera le coût de l'énergie et entraînera des avantages économiques locaux, et ce, tout en faisant progresser la réconciliation économique en partenariat avec les communautés mi'kmaq.

Jaime Battiste, secrétaire parlementaire du ministre des Relations Couronne-Autochtones et député de Sydney--Victoria, au nom de l'honorable Nathaniel Erskine-Smith, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

L'interconnexion entre la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick est une mesure clé de notre Plan d'énergie propre. Cela nous aidera à ajouter davantage d'électricité propre à notre réseau et à créer de nouvelles occasions d'échange d'électricité avec nos voisins. Il augmentera la fiabilité grâce à une connexion plus solide avec le Nouveau-Brunswick et constitue un bon exemple de collaboration entre les provinces, les services publics et les partenaires des Premières Nations pour faire de la Nouvelle-Écosse une puissance en énergie propre.

L'hon Trevor Boudreau, ministre de l'Énergie, gouvernement de la Nouvelle-Écosse

Nous nous engageons à travailler avec des partenaires pour faire avancer les projets prioritaires au profit de toutes les parties. Ce projet est un exemple de notre engagement à travailler avec nos provinces voisines pour construire des infrastructures essentielles qui offriront une plus grande fiabilité et sécurité énergétique, ce qui profitera en fin de compte à la clientèle des deux provinces. Le soutien fédéral par le biais d'investissements dans les infrastructures de transport et les projets d'énergie propre est essentiel pour soutenir la transition vers un réseau électrique propre, abordable et fiable.

L'honorable René Legacy, vice-premier ministre, ministre responsable de l'Énergie, gouvernement du Nouveau-Brunswick

WMA est un fier partenaire de ce projet qui améliore la fiabilité énergétique de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick. Notre investissement participatif favorisera de nouvelles perspectives économiques pour les communautés que nous servons, offrant ainsi des avantages financiers aux Mi'kmaq de la Nouvelle-Écosse.

Crystal Nicholas, présidente, Wskijinu'k Mtmo'taqnuow Agency Ltd.

Ensemble, nous construisons plus que de simples infrastructures. Nous créons des liens - entre les communautés, les cultures, les services publics et les provinces. Nous bâtissons un héritage de partenariat et de progrès et veillons à ce que les communautés mi'kmaq aient un intérêt significatif dans la transition vers l'énergie propre de la Nouvelle-Écosse. Grâce à un financement sécurisé à faible coût auprès de nos partenaires, cette collaboration contribue également à réduire le coût du projet pour notre clientèle.

Peter Gregg, président et chef de la direction, Nova Scotia Power inc.

Énergie NB et Nova Scotia Power ont bâti un solide partenariat basé sur une collaboration régionale sur de nombreux projets réussis au fil des ans. Nous apprécions ces partenariats, car ils nous aident à atteindre nos objectifs stratégiques et nos priorités clés, telles que la modernisation du réseau. Ce projet est un exemple de notre relation de longue date qui augmentera la fiabilité, la redondance et la stabilité au Nouveau-Brunswick tout en ouvrant la voie à de nouvelles sources d'énergie renouvelables qui profiteront directement à la clientèle du Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Écosse.

Lori Clark, présidente-directrice générale, Énergie NB

