Centre communautaire des Premières Nations offrant des services essentiels à plus de 10 000 membres

Financement conjoint de la rénovation énergétique du centre de formation et de bien-être de Matawa, à Thunder Bay , qui offre des services de formation, d'éducation, de santé et des services sociaux à neuf communautés des Premières Nations, par la BIC et RBC

, qui offre des services de formation, d'éducation, de santé et des services sociaux à neuf communautés des Premières Nations, par la et RBC Mises à niveau écoénergétique pour aider l'établissement à réduire sa consommation d'énergie d'environ 70 % 1

Centre pour employer jusqu'à 300 personnes de la région d'ici à 2026

THUNDER BAY, ON, le 13 déc. 2024 /CNW/ - La Banque de l'infrastructure du Canada (BIC), la Banque Royale du Canada (RBC) et Matawa First Nations Management (Matawa) ont procédé à la clôture financière du projet de rénovation énergétique du centre de formation et de bien-être de Matawa. La BIC prête 15 millions de dollars dans le cadre de son initiative d'infrastructures pour les communautés autochtones (IICA), en plus du financement de 5 millions de dollars de RBC, pour soutenir le projet situé à Thunder Bay, en Ontario.

Le financement collectif soutient la revitalisation durable du nouveau centre communautaire dont le personnel offrira des services essentiels en matière d'éducation, de santé, de services sociaux et de programmes communautaires à plus de 10 000 membres et familles des Premières Nations Matawa.

Le centre comble un manque d'infrastructures cruciales pour les neuf communautés membres des Premières Nations en regroupant les services d'emploi et de formation de Kiikenomaga Kikenjigewen, la coopérative de santé Matawa et Awashishewiigiihiwaywiin, le département des services sociaux de Matawa, en un seul endroit.

Le centre devrait offrir plus de 20 000 prestations sociales, de santé et de soins holistiques chaque année, améliorant ainsi considérablement les normes actuelles et l'accès à ces services essentiels.

Les mises à niveau écoénergétiques prévues dans le cadre de ce projet de rénovation énergétique concernent les systèmes électriques et les équipements de chauffage, de ventilation et de conditionnement d'air. Le bâtiment réaménagé devrait réduire la consommation d'énergie d'environ 70 %, selon l'évaluation de la gestion des énergies propres effectuée par RETScreen pour ce projet.

Ce projet est financé dans le cadre de l'IICA, qui permet à la BIC d'investir dans des projets d'infrastructures bénéficiant directement aux communautés autochtones.

Les communautés membres de Matawa qui bénéficieront de la revitalisation du centre sont les suivantes : Première Nation d'Aroland, Première Nation de Constance Lake, Première Nation d'Eabametoong, Première Nation de Ginoogaming, Première Nation de Long Lake #58, Première Nation de Marten Falls, Première Nation de Neskantaga, Première Nation de Nibinamik et Première Nation de Webequie. Le centre de formation et de bien-être de Matawa devrait ouvrir ses portes d'ici le printemps 2025.

________________________________ 1 L'estimation de la réduction de la consommation d'énergie est basée sur une analyse de gestion des énergies propres RETScreen réalisée pour le projet de revitalisation du centre de formation et de bien-être de Matawa en 2025. Toutes les déclarations d'efficacité énergétique liées à cette rénovation énergétique sont faites uniquement par le centre de formation et de mieux-être de Matawa.

Ce partenariat avec Matawa First Nations Management (Matawa) reflète le pouvoir de la collaboration pour répondre aux besoins de la communauté des Premières Nations Matawa. Ensemble, nous modernisons le centre de formation et de bien-être pour faire en sorte que des soins de santé et des services sociaux accessibles et de grande qualité soient offerts à tout le monde. En tant que premier projet de rénovation énergétique de la Banque de l'infrastructure du Canada dans une communauté autochtone, cette initiative souligne l'importance de travailler ensemble pour faire progresser la santé, le bien-être et la résilience des communautés des Premières Nations à travers le Canada.

L'honorable Patty Hajdu, ministre des Services aux Autochtones et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l'Ontario et députée de Thunder Bay-Supérieur-Nord, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités.

L'investissement de la BIC dans le centre de formation et de bien-être de Matawa dans le cadre de l'initiative d'infrastructures pour les communautés autochtones marque le premier investissement de la BIC dans un projet de rénovation des Premières Nations. Notre partenariat aura un impact sur les 10 000 membres de la communauté qui bénéficieront des services d'éducation, de santé et sociaux ainsi que des programmes communautaires offerts par le centre transformé.

Ehren Cory, PDG, Banque de l'infrastructure du Canada

RBC est heureuse de collaborer avec la BIC et le centre de formation et de bien-être de Matawa pour financer la revitalisation d'un important centre communautaire qui permet l'éducation et le bien-être de générations de membres de la communauté autochtone. Il est important de soutenir la résilience, le développement durable et l'avancement des communautés autochtones de cette manière pour que le Canada réussisse sa transition vers la carboneutralité.

Chinyere Eni, cheffe, Origines RBC

Nous sommes reconnaissants de pouvoir, après avoir acheté cette propriété inutilisée à Thunder Bay il y a quatre ans à peine, atteindre la ligne d'arrivée. Après avoir atteint la clôture financière du financement par prêt avec la Banque de l'infrastructure du Canada et la Banque Royale du Canada, nous attendons avec impatience l'achèvement, au printemps 2025, du centre de formation et de bien-être de Matawa. Il s'agira d'un lieu où les populations et les communautés autochtones pourront guérir et se développer dans le cadre d'une approche globale et sensible à la culture.

Rosemary Moonias, présidente du conseil d'administration, Matawa First Nations Management

