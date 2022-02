Engagement 100 jours - La Ville de Montréal élargit la protection de deux espaces verts significatifs dans l'Est

MONTRÉAL, le 16 févr. 2022 /CNW Telbec/ - Afin d'offrir une ville plus verte à la population montréalaise, la Ville de Montréal procède au changement d'affectation au Schéma d'aménagement et de développement de l'agglomération de Montréal (SAD) de deux importants espaces verts de l'Est. Le parc du Boisé-Jean-Milot, reconnu depuis 2008 par l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve comme un milieu naturel à protéger, passera de l'affectation « dominante résidentielle » à l'affectation « conservation ». De plus, de nouveaux terrains du Club de Golf Métropolitain Anjou seront protégés de tout développement industriel par la modification de leur affectation, qui passera d'« industrie » à « grand espace vert ou récréation ».

En modifiant l'affectation de ces terrains, la Ville pose un geste fort pour assurer la protection des rares espaces verts encore présents dans l'Est de Montréal. Situés au cœur d'un imposant développement industriel, le parc du Boisé-Jean-Milot et les terrains du Club de Golf Métropolitain Anjou représentent des lieux uniques, des îlots de fraicheurs et de biodiversité essentiels à la bonne qualité de vie de la population de l'Est de la métropole.

« L'une des priorités de la population montréalaise est d'avoir accès à des espaces verts, à des parcs, à des milieux naturels de qualité. Notre administration a toujours partagé cette volonté et n'a pas hésité, dans son premier mandat, à investir dans un avenir plus vert pour Montréal, notamment avec la création du Grand parc de l'Ouest. En ce début de deuxième mandat, nous maintenons le cap sur notre objectif d'offrir à l'Est de Montréal davantage d'espaces verts. Au cours des 100 premiers jours de notre mandat, nous avons élargi la protection à une plus grande superficie du Club de Golf Métropolitain Anjou, de même qu'au Boisé-Jean-Milot, et nous poursuivons le travail en vue de la création du poumon vert de l'Est, qui sera formé d'espaces verts situés dans les arrondissements de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles, de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve et d'Anjou », a déclaré la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

L'affectation conservation au SAD n'empêche pas le Club de Golf Métropolitain Anjou de poursuivre ses activités. Il permet toutefois d'empêcher un futur développement industriel et de mieux encadrer les activités permises sur ce précieux espace vert, qui sera rattaché au corridor que formera le poumon vert de l'Est.

« Nous continuons de travailler afin de sécuriser un tracé pour le corridor vert de l'Est. Nous sommes déterminés à offrir à la population de l'Est de Montréal davantage d'espaces verts et à lutter contre les îlots de chaleur et nous travaillons d'arrache-pied pour y arriver le plus rapidement possible », a souligné Caroline Bourgeois, responsable des grands parcs, des sports et loisirs, du Mont-Royal, du parc Jean-Drapeau, d'Espace pour la vie et de l'Est de Montréal au sein du comité exécutif.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Renseignements: Marikym Gaudreault, Attachée de presse du comité exécutif, Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, 438 925-0884