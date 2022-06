OTTAWA, ON, le 7 juin 2022 /CNW Telbec/ - Il est essentiel de promouvoir l'efficacité énergétique de nos maisons, produits, entreprises et industries pour aider les Canadiens à bâtir un avenir énergétique plus sain et plus résilient tout en luttant contre les changements climatiques. En adoptant de nouvelles technologies, de nouveaux matériaux de construction et des modèles de financement novateurs, nous donnons les moyens d'agir à la prochaine génération de travailleurs qualifiés dans le domaine de l'efficacité énergétique et nous accélérons notre transition vers la carboneutralité d'ici 2050.

Aujourd'hui, le ministre des Ressources naturelles, l'honorable Jonathan Wilkinson, a félicité les lauréats des prix ENERGY STAR Canada de 2022 pour leur contribution remarquable à la promotion des produits et des maisons et bâtiments neufs les plus écoénergétiques, inspirant ainsi les Canadiens à lutter concrètement et quotidiennement contre les changements climatiques.

ENERGY STAR Canada est un partenariat volontaire entre le gouvernement du Canada et plus d'un millier d'organisations qui cherchent à exploiter nos ressources naturelles plus judicieusement pour que les produits à haut rendement énergétique gagnent en visibilité et soient plus facilement accessibles aux Canadiens. Le symbole ENERGY STAR est une marque de confiance internationalement reconnue en matière d'efficacité énergétique. On appose des étiquettes ENERGY STAR sur les produits, maisons, bâtiments ou installations industrielles les moins énergivores, qui produisent moins d'émissions contribuant aux changements climatiques. En 2021, les produits certifiés ENERGY STAR ont économisé suffisamment d'énergie pour alimenter plus de 402 000 maisons pendant un an.

Dans le but d'aider le Canada à atteindre son objectif de carboneutralité d'ici 2050, les lauréats de cette année ont posé des actions novatrices sur le plan climatique à l'échelle locale en proposant des solutions pour bâtir un avenir plus propre et plus vert pour les Canadiens.

Les entreprises et organisations suivantes ont été reconnues comme des ambassadeurs de l'efficacité énergétique qui illustrent l'intérêt de faire des choix énergétiques intelligents. Elles se sont distinguées par leurs efforts pour promouvoir les produits, les maisons et les bâtiments les plus efficaces sur le plan énergétique :

ENERGY STAR pour les produits

ENERGY STAR pour les maisons neuves

Constructeur de l'année - Volume limité : Terra View Homes ( Guelph, Ontario )

( ) Constructeur de l'année - Volume moyen : Huron Creek Developments ( Kitchener, Ontario )

ENERGY STAR pour les bâtiments commerciaux et institutionnels existants

Bâtiment de l'année - Immeuble à logements multiples : 2001 Bonnymede Drive ( Mississauga, Ontario )

) Bâtiment de l'année - Bureau : Brian Canfield Centre, 3777 Kingsway ( Burnaby , Colombie-Britannique)

, Colombie-Britannique) Bâtiment de l'année - Bureau : 351 King Street East ( Toronto, Ontario )

) Bâtiment de l'année - Bureau : 6985 Financial Drive ( Mississauga, Ontario )

) Bâtiment de l'année - Bureau : 55 Commerce Valley Drive West ( Markham, Ontario )

) Bâtiment de l'année - Bureau : Commerce South Office Park, Édifice B ( Edmonton, Alberta )

) Bâtiment de l'année - Bureau : Sun Life Waterloo King ( Waterloo, Ontario )

) Bâtiment de l'année - Hôpital : L'Hôpital régional de Saint John du Réseau de santé Horizon ( Saint John , Nouveau-Brunswick)

du Réseau de santé Horizon ( , Nouveau-Brunswick) Bâtiment de l'année - École du préscolaire au secondaire : Bliss Carman Middle School, Anglophone School District West ( Fredericton , Nouveau-Brunswick)

, Nouveau-Brunswick) Bâtiment de l'année - Résidence pour personnes âgées et établissement de soins pour bénéficiaires internes : Sunrise of Windsor ( Windsor, Ontario )

Citation

« Je félicite les lauréats des prix ENERGY STAR Canada de cette année. Ils ont innové sur le plan de l'efficacité énergétique, un volet essentiel à l'atteinte de nos objectifs climatiques ambitieux. Les efforts qu'ils déploient permettent de créer des emplois durables qui favorisent une croissance propre et de réaliser des économies d'énergie au cours des années à venir. Leur engagement collectif à mobiliser et à inciter les Canadiens à faire des choix écoresponsables aidera le Canada à atteindre la carboneutralité d'ici 2050. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre des Ressources naturelles

Quelques faits

Les lauréats ont le privilège d'être reconnus comme les meilleurs dans leur catégorie et de pouvoir utiliser un symbole spécial ENERGY STAR qui leur est réservé.

qui leur est réservé. Depuis la création du programme en 2001, on estime que les produits certifiés ENERGY STAR ont permis d'économiser environ 237 pétajoules d'énergie et d'éviter de produire quelque 26 mégatonnes de gaz à effet de serre.

création du programme en 2001, on estime que les produits certifiés ENERGY ont permis d'économiser environ 237 pétajoules d'énergie et d'éviter de produire quelque 26 mégatonnes de gaz à effet de serre. Chaque année, ENERGY STAR Canada récompense les entreprises et les organismes pour leur contribution exceptionnelle à la protection de l'environnement et à l'économie d'énergie.

récompense les entreprises et les organismes pour leur contribution exceptionnelle à la protection de l'environnement et à l'économie d'énergie. Les lauréats sont choisis en fonction de leurs ventes et de leur marketing au Canada , mais peuvent être admissibles même si leur siège social est situé aux États-Unis.

Liens pertinents

Suivez-nous sur Twitter : @RNCan ( http://twitter.com/rncan )

SOURCE Ressources naturelles Canada

Renseignements: Personnes-ressources : Ressources naturelles Canada, Relations avec les médias, 343-292-6100, [email protected] ; Keean Nembhard, Attaché de presse, Cabinet du ministre des Ressources naturelles, 613-323-7892, [email protected]