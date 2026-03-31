Modernisation de Duck Creek Gestion de la distribution Améliore l'expérience des agents et rationalise l'intégration dans l'ensemble des secteurs d'activité

BOSTON, 31 mars 2026 /CNW/ - Duck Creek Technologies, le fournisseur mondial de solutions intelligentes qui façonnent l'avenir des assurances IARD et générale, annonce aujourd'hui qu'Encova Insurance, un assureur suprarégional offrant une assurance commerciale, automobile et habitation, a déployé la dernière version de Duck Creek Distribution Management. En mettant à niveau Distribution Management, Encova unifie et modernise ses activités d'agence dans tous les secteurs d'activité afin de soutenir la croissance future et de renforcer l'expérience des agents.

Basé à Columbus, dans l'Ohio, Encova offre une vaste gamme de produits commerciaux et d'assurance dans 27 États et à Washington, D.C. Avec plus de 2 000 agences, la nécessité d'une plateforme plus centralisée et plus efficace est devenue évidente.

« Depuis le déploiement de la dernière version de Duck Creek Distribution Management, nous avons été en mesure de mieux soutenir nos agences et nos courtiers partenaires », déclare Brandon Marshall, vice-président principal, opérations d'agences et marketing chez Encova. « En consolidant les systèmes et en automatisant les flux de travail, nous offrons une expérience plus fluide tout en réduisant le temps nécessaire pour intégrer de nouveaux producteurs. »

Grâce à Distribution Management, Encova modernise et regroupe les fonctions de gestion de l'agence dans tous les secteurs d'activité en une plateforme unique et intégrée. La centralisation de systèmes précédemment cloisonnés a créé une source unique de vérité pour les données des agents et des organismes, automatisant les processus, simplifiant l'expérience et diminuant considérablement les délais d'intégration.

« La gestion des relations de distribution dans le marché actuel exige rapidité, transparence et adaptabilité », déclare Chris McCloskey, directeur de l'exploitation chez Duck Creek Technologies. « Nous sommes fiers de soutenir Encova, qui offre aujourd'hui à ses agents une expérience plus connectée et axée sur les données. »

Grâce à l'automatisation et au libre-service des agences en place et à une approche unifiée des données des agents, Encova a toutes les cartes en main pour séduire des producteurs de premier plan et s'adapter rapidement aux exigences changeantes du marché et aux réglementations de conformité en constante évolution. Duck Creek Distribution Management fournit aux assureurs des outils pour favoriser des relations plus solides avec les agents, les MGA et les courtiers, ce qui leur permet d'obtenir des renseignements qui mènent à de meilleures décisions et à une croissance à long terme.

La mise en œuvre dans l'ensemble des secteurs d'activité d'Encova comprend diverses capacités Duck Creek Distribution Management, notamment :

des portails libre-service pour l'intégration et la gestion des agences

des outils de performance des partenaires en temps réel pour évaluer les relations avec les agents

une gestion intégrée de la rémunération pour harmoniser les incitatifs et améliorer la transparence

une intégration rationalisée des producteurs grâce au traitement des rendez-vous juste à temps via l'intégration NIPR

Encova animera également une séance à la conférence annuelle de Duck Creek, Formation '26, intitulée « Un jour dans la vie des opérations d'agence » soulignant les principaux rôles joués par Duck Creek Distribution Management dans les activités quotidiennes.

Pour en savoir plus sur Duck Creek Distribution Management, visitez https://www.duckcreek.com/product/distribution-management/.

À propos d'Encova Insurance

Encova Insurance offre une compagnie d'assurance commerciale, automobile et habitation. Encova a reçu la cote A (excellente) d'AM Best, le principal fournisseur de notations des assureurs, et figure parmi les 25 principales sociétés mutuelles d'assurance aux États-Unis. Encova emploie plus de 1 100 associés dans 27 États et Washington, D.C., a souscrit plus de 1,3 milliard de dollars de primes et a généré plus de 2,2 milliards de dollars d'excédent et plus de 5,4 milliards de dollars d'actifs. Le groupe commercialise des solutions d'assurance par l'entremise de plus de 2 000 agences indépendantes dans le Midwest, le Nord-Est et le Sud. Pour en savoir plus, visitez encova.com.

À propos de Duck Creek Technologies

Duck Creek Technologies est le fournisseur mondial de solutions intelligentes qui définit l'avenir du secteur des assurances IARD et générale. Nous sommes la plateforme sur laquelle reposent les systèmes d'assurance modernes, ce qui permet à l'industrie de tirer parti de la puissance infonuagique pour mener des activités agiles, intelligentes et permanentes. L'authenticité, la raison d'être et la transparence sont l'essence même de Duck Creek, et nous croyons que l'assurance devrait être offerte aux particuliers et aux entreprises au moment, à l'endroit et de la façon dont ils en ont le plus besoin. Nos solutions de pointe sont offertes sur une base autonome ou sous forme de gamme complète, et toutes sont disponibles sur Duck Creek OnDemand. Visitez www.duckcreek.com pour en savoir plus. Suivez Duck Creek sur nos réseaux sociaux pour obtenir les informations les plus récentes - LinkedIn et X.

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SOURCE Duck Creek Technologies, Inc.