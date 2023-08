Encourager la saine alimentation - Québec investit 500 000 $ pour promouvoir une plus grande consommation de fruits et légumes chez les Québécois

QUÉBEC, le 21 août 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec octroie une aide financière de 500 000 $ à l'Association québécoise de la distribution de fruits et légumes (AQDFL) pour la réalisation d'une campagne de marketing social par l'entremise du Mouvement J'aime les fruits et légumes. Cette dernière aura comme objectif de faire connaître les fruits et légumes, qu'ils soient frais ou transformés, et de promouvoir leur consommation.

Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, M. André Lamontagne, en a fait l'annonce aujourd'hui en marge du 76e congrès annuel de l'AQDFL à Québec. De cette somme, le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation octroie 300 000 $ sur trois ans tandis que le ministère de la Santé et des Services sociaux verse 200 000 $.

À terme, cette campagne fera la promotion d'une saine alimentation chez tous les Québécois. Elle permettra notamment d'améliorer la connaissance alimentaire des consommateurs à l'égard de la qualité nutritive des fruits et légumes produits et transformés ici, de réduire leur gaspillage et de maximiser leur achat.

Citations

« Les fruits et les légumes sont reconnus pour avoir une qualité nutritive importante. J'invite les Québécois et les Québécoises à les inclure dans leur menu en découvrant la diversité des produits offerts au Québec et les multiples façons de les consommer. En accroissant notre autonomie alimentaire, ce sont un plus grand nombre de consommateurs qui bénéficieront de produits bons pour la santé. »

André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

« Notre gouvernement est fier de soutenir la promotion d'aliments sains, cultivés et transformés ici. En misant sur une alimentation équilibrée, les Québécoises et les Québécois font un pas de plus vers une meilleure qualité de vie. Les producteurs et transformateurs d'ici proposent une grande variété de produits frais ou transformés qui peuvent contribuer à améliorer la santé de la population. »

Christian Dubé, ministre de la Santé

« L'AQDFL représente tous les acteurs de la filière des fruits et légumes au Québec qui contribuent ensemble à l'efficacité de notre chaîne d'approvisionnement pour offrir des produits sécuritaires, sains et savoureux. À travers notre Mouvement J'aime les fruits et légumes, nous sommes fiers d'être un partenaire incontournable d'une saine alimentation. Les bienfaits de la consommation de fruits et légumes sont plus importants que jamais pour notre santé. Nous croyons fermement dans la valeur ajoutée de travailler en synergie avec les gouvernements et les organismes sur le terrain pour sensibiliser les Québécois à consommer des fruits et légumes en plus grande quantité, et nous remercions le gouvernement du Québec pour sa confiance. »

Sophie Perreault, présidente-directrice générale de l'Association québécoise de la distribution de fruits et légumes

Faits saillants

Le projet soutenu se déclinera en trois volets :

Campagne de marketing ciblant des activités qui favorisent un dialogue et une interaction avec les consommateurs dans le but d'accroître leurs connaissances alimentaires sur divers sujets touchant les fruits et légumes transformés;



Promotion et mise en valeur des fruits et légumes du Québec sur diverses plateformes et par des activités sur le terrain;



Promotion et mise en valeur des fruits et légumes transformés, des prêts à cuisiner ainsi que des expertises des entreprises de transformation alimentaire.

Une meilleure promotion et une stratégie d'éducation et de sensibilisation des consommateurs comptent parmi les pistes identifiées pour stimuler l'achat de produits locaux.

Le 9 juin 2022, le ministère de la Santé et des Services sociaux a dévoilé le Plan d'action interministériel 2022-2025 de la Politique gouvernementale de prévention en santé qui vise à améliorer la santé et la qualité de vie de la population et à réduire les inégalités sociales de santé.

L'AQDFL est une organisation sans but lucratif qui regroupe des membres actifs dans toute la filière des fruits et légumes et qui travaille en synergie avec ceux-ci ainsi qu'avec les différents partenaires de l'industrie. Sa mission est de mobiliser les acteurs de l'industrie, de faciliter la commercialisation et de promouvoir les bienfaits des fruits et légumes pour la santé de l'industrie et des Québécois.

Le Mouvement J'aime les fruits et légumes est une initiative de l'AQDFL qui vise à promouvoir la consommation de fruits et légumes et à rejoindre les consommateurs. La mission est de sensibiliser les Québécois à l'importance de la consommation de fruits et légumes dans l'adoption de saines habitudes de vie ainsi que de leur donner envie d'en manger plus souvent.

