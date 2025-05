Une transparence accrue des données de rendez-vous dans les cliniques de médecine de famille

QUÉBEC, le 30 mai 2025 /CNW/ - Dans un souci de transparence, le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) publie de nouvelles données qui s'ajoutent à celles déjà parues depuis plusieurs années. Les plus récentes données concernent l'offre de rendez-vous disponibles des médecins omnipraticiens selon les heures et les jours. Elles sont maintenant accessibles sur le portail gouvernemental des données ouvertes : Données Québec .

Alors que le MSSS, en collaboration avec Santé Québec, déploie plusieurs mesures pour améliorer l'accessibilité aux soins, il est nécessaire d'offrir à la population ainsi qu'à la communauté médicale un accès amélioré aux données et aux indicateurs de résultats. De nombreux experts recommandent une plus grande transparence des informations utilisées pour avoir un portrait plus précis des services offerts par les groupes de médecine de famille.

La mise en ligne de ces nouvelles données s'inscrit dans une volonté continue d'offrir plus de transparence à la population quant aux services de santé. Notons que plusieurs données sont également disponibles dans le tableau de bord Performance du réseau de la santé et des services sociaux .

Pour consulter les données : Portrait quotidien des rendez-vous en clinique

