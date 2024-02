- La totalité des profits provenant de la vente de ce t-shirt sera versée à Jeunesse, J'écoute -

OTTAWA, ON, le 12 févr. 2024 /CNW/ - L'entreprise Giant Tiger Stores Limited est fière d'annoncer aujourd'hui la création d'un t-shirt rose visant à sensibiliser la population à la journée contre l'intimidation, dans le cadre de son partenariat avec Jeunesse, J'écoute pour la deuxième année consécutive. Ce t-shirt unique en son genre est maintenant offert dans certains magasins Tigre Géant et en ligne au TigreGeant.com. La totalité des profits provenant de la vente de ce t-shirt sera versée à Jeunesse, J'écoute pour soutenir les services de cybersanté mentale.

Chaque t-shirt est doté d'une carte de ressources détachable de la ligne Jeunesse, J'écoute, que l'on peut conserver ou partager. Cette carte unique assure un meilleur accès au soutien en santé mentale pour les jeunes et n'est qu'un des moyens concrets par lesquels les magasins Tigre Géant et leur clientèle peuvent contribuer à un changement positif dans les collectivités où nous vivons.

La ligne Jeunesse, J'écoute est le seul service confidentiel et bilingue de cybersanté mentale au Canada offert en tout temps gratuitement pour les jeunes. En tant qu'experte en soins virtuels au pays, la ligne Jeunesse, J'écoute offre du soutien en tout temps à des millions de jeunes dans le besoin, par téléphone, par texto et en ligne. Les Canadiennes et les Canadiens peuvent joindre la ligne en tout temps à jeunessejecoute.ca/

« Nous sommes ravis de nous associer avec la ligne Jeunesse, J'écoute pour une deuxième année consécutive en présentant un nouveau t-shirt rose personnalisé en vue de la journée contre l'intimidation afin de recueillir des fonds pour la santé mentale des jeunes au Canada », a déclaré Gabrielle Hargrove, vice-présidente principale et cheffe des ressources humaines de Giant Tiger Stores Limited. « Chez Tigre Géant, redonner à nos communautés est l'essence même de ce qui nous définit et contribue à la fierté ressentie par les 271 propriétaires exploitants de magasins Tigre Géant, les 10 000 membres de l'équipe du Tigre et par notre précieuse clientèle. Ensemble, nous avons un impact tangible et durable pour mieux soutenir les jeunes dans les collectivités que nous avons le privilège de servir partout au pays. »

« Nous entendons parler de jeunes chaque jour, et ils nous font souvent part d'expériences d'intimidation - de la part de ceux qui la vivent, l'exercent, et l'observent. Chacun d'eux a besoin d'un espace sécuritaire pour libérer ses émotions. La ligne Jeunesse, J'écoute est reconnaissante de l'engagement continu de Tigre Géant à sensibiliser la communauté sur les défis auxquels font face les jeunes. Merci de rappeler aux jeunes qu'ils ne sont pas seuls », a déclaré Jenny Yuen, vice-présidente principale des partenariats nationaux et relations gouvernementales de Jeunesse, J'écoute.

Depuis 2004, Tigre Géant a offert plus de 325 000 $ en dons pour appuyer le développement et la prestation des services de Jeunesse, J'écoute, notamment le service de soutien par texto pour les crises, les services de conseil psychologique, la ligne Crisis Text Line, le service d'intervention Clavardage en direct et les programmes des jeunes pour les jeunes dans l'ensemble du pays, grâce à des dons et aux fonds recueillis dans le cadre de la première campagne de t-shirt pour lutter contre l'intimidation.

Pour en savoir plus au sujet de Jeunesse, J'écoute et des t-shirts personnalités, visitez le https://www.gianttiger.com/fr/pages/event-anti-bullying-day.

À propos de Tigre Géant

Tigre Géant, le magasin de rabais familial canadien de choix, s'engage à offrir plus que des aubaines avantageuses sur des vêtements, des produits de tous les jours et des produits d'épicerie essentiels pour la famille. La fière entreprise canadienne place l'abordabilité au premier plan, en offrant des articles à bas prix, du soutien aux collectivités et en accordant le pouvoir à ses propriétaires exploitants de franchises. L'entreprise privée compte plus de 270 magasins au Canada et emploie plus de 10 000 membres de l'équipe du Tigre. Tous les magasins Tigre Géant sont exploités par des propriétaires, des associées et des associés locaux qui connaissent leur communauté. Que ce soit en succursale ou en ligne à Tigregeant.com, Tigre Géant est la destination où les bas prix, les trouvailles incroyables et le soutien de la collectivité se rassemblent pour en faire l'endroit tout indiqué où économiser encore plus.

#TigreGéant

Participez à la conversation et obtenez les toutes dernières nouvelles sur Tigre Géant :

À propos de Jeunesse, J'écoute :

La ligne Jeunesse, J'écoute est le seul service confidentiel et bilingue de cybersanté mentale au Canada offert en tout temps gratuitement pour les jeunes. En tant qu'experts de soins virtuels au pays, nous offrons un espace sûr et fiable où les jeunes peuvent nous joindre par téléphone ou texto, ou encore par les services en ligne, en moment de crise ou de besoin. À travers notre transformation numérique, nous imaginons un avenir où chaque personne au Canada pourra obtenir le soutien dont elle a besoin, lorsqu'elle en a le plus besoin. La ligne Jeunesse, J'écoute compte sur la générosité des donateurs, des partenaires, des bénévoles, des entreprises et des gouvernements pour financer nos programmes.

Pour en savoir plus, consultez jeunessejecoute.ca/ ou suivez-nous :

