La Subaru Crosstrek remporte la distinction Meilleure valeur retenue dans la catégorie principale des VUS sous-compacts pour une troisième année de suite

La Subaru BRZ arrive au deuxième rang dans la catégorie des voitures sport grand public

Subaru termine au troisième rang pour la gamme complète dans la catégorie des camions/VUS

MISSISSAUGA, ON, le 13 déc. 2023 /CNW/ - Subaru Canada, Inc. (SCI) a le grand plaisir d'annoncer que la Subaru Crosstrek a remporté la distinction Meilleure valeur retenue pour une troisième année de suite dans la catégorie principale des VUS sous-compacts dans le cadre de la remise des distinctions de Canadian Black Book. Cette distinction témoigne de la valeur à long terme des véhicules Subaru, un facteur important dans le processus de prise de décision lors de l'achat d'un véhicule.

ENCORE UNE FOIS, LA SUBARU CROSSTREK REÇOIT LA DISTINCTION « MEILLEURE VALEUR RETENUE » DE CANADIAN BLACK BOOK (Groupe CNW/Subaru Canada Inc.)

De plus, la BRZ s'est classée au deuxième rang dans la catégorie des voitures sport grand public et la marque Subaru s'est classée troisième pour la gamme complète dans la catégorie des camions/VUS.

Les distinctions Meilleures valeurs retenues décernées par Canadian Black Book récompensent les véhicules qui ont conservé le pourcentage le plus élevé du PDSF d'origine après quatre ans. Il s'agit de renseignements très précieux pour les consommateurs lorsqu'on sait que la dépréciation constitue la dépense la plus importante pour le propriétaire d'un véhicule. Pour novembre 2023, le programme des distinctions a analysé les voitures, camions et VUS 2020 dans 15 catégories.

« Recevoir une distinction Meilleure valeur retenue est un grand témoignage de la valeur durable de nos véhicules », a déclaré Tomohiro Kubota, président du conseil d'administration, président et chef de la direction de Subaru Canada Inc. « En offrant des capacités, des performances et une valeur à long terme, les modèles Subaru continuent de se démarquer de la concurrence. »

Au sujet de Canadian Black Book

Depuis plus de 60 ans, Canadian Black Book agit comme source d'information sur la valeur des véhicules pour l'industrie automobile canadienne. Au fil de sa croissance, CBB est devenu un fournisseur de données de premier plan en matière d'évaluation de véhicules, de prévisions de la valeur résiduelle et de décodage de NIV. Les concessionnaires et les constructeurs en passant par les grossistes et les sociétés de location, de financement et d'assurances consultent les valeurs publiées par Canadian Black Book, perçu comme « l'expert » en matière de valeurs de véhicules. La solution EVM de Canadian Black Book permettra à l'industrie de décoder le NIV à 17 chiffres du véhicule jusqu'à son niveau de finition spécifique, ce qui permettra d'obtenir une évaluation encore plus précise.

Au sujet de Subaru Canada , Inc.

Subaru Canada, Inc. est une filiale à part entière de Subaru Corporation du Japon. Ayant son siège social à Mississauga, en Ontario, la société commercialise et distribue les véhicules, pièces et accessoires Subaru par l'entremise d'un réseau de 95 concessionnaires agréés à travers le Canada. Tous les produits Subaru sont fabriqués dans des usines à zéro enfouissement. Pour de plus amples renseignements, visitez le site www.subaru.ca ou le site www.pr.subaru.ca ou encore suivez @SubaruCanada sur Twitter.

