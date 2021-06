OTTAWA, ON, le 30 juin 2021 /CNW/ - La Monnaie royale canadienne a encore une fois été nommée parmi les 50 meilleures entreprises citoyennes par la revue sur les activités durables Corporate Knights. La Monnaie s'est hissée au 6e rang du secteur minier grâce à d'excellents résultats en ce qui a trait aux mécanismes liant la rémunération des hauts dirigeants à l'atteinte de cibles de durabilité, à ses revenus propres tirés du recyclage des pièces de monnaie, ainsi qu'à ses investissements propres.

« Être nommée parmi les 50 meilleures entreprises citoyennes du Canada par Corporate Knights est une importante reconnaissance des efforts déployés par la Monnaie pour intégrer la durabilité et la responsabilité sociale d'entreprise dans tout ce que nous faisons, a déclaré Marie Lemay, présidente de la Monnaie royale canadienne. Comme la responsabilité sociale d'entreprise fait maintenant partie intégrante de tous les plans qui émergent de notre stratégie UNE seule Monnaie, nous comptons continuer sur notre lancée pour nous assurer que l'avenir de la Monnaie est non seulement performant, mais également socialement et écologiquement responsable. »

La Monnaie est déterminée à agir d'une manière durable et écologiquement responsable ainsi qu'à promouvoir la diversité et l'inclusion. Et elle le fait de nombreuses façons :

en soutenant activement l'économie circulaire, qui permet de réduire les déchets et de tirer le maximum des ressources existantes, et en faisant la promotion des revenus propres, au moyen de ses programmes de recyclage et de récupération des alliages;

en maintenant de faibles niveaux de consommation d'eau et d'émissions nocives;

en faisant d'importants investissements en immobilisations dans des technologies propres;

en faisant la promotion de la diversité et de l'inclusion à la grandeur de l'organisation.

Corporate Knights est une société de médias et de recherche torontoise qui établit divers classements et notations de produits financiers d'après la performance des entreprises au chapitre de la durabilité. Son programme annuel de reconnaissance des entreprises citoyennes est devenu une référence pour le leadership d'entreprise en matière de durabilité au Canada.

Le classement des 50 meilleures entreprises citoyennes du Canada se base sur 23 indicateurs qui couvrent, par exemple, la performance environnementale, la capacité en innovation, le rendement en matière de sécurité, la rémunération et les avantages sociaux. La Monnaie a été évaluée contre 271 entreprises canadiennes.

À propos de la Monnaie royale canadienne

La Monnaie royale canadienne est la société d'État responsable de la production et de la distribution des pièces de circulation canadiennes. La Monnaie est l'un des établissements de monnayage les plus importants et les plus polyvalents au monde. Elle propose toute une gamme de produits spécialisés de très grande qualité et des services connexes à l'échelle internationale. Pour obtenir de plus amples renseignements concernant la Monnaie et ses produits et services, visitez le www.monnaie.ca. Suivez la Monnaie sur Twitter, Facebook et Instagram.

À propos de Corporate Knights

Corporate Knights publie une revue sur les activités durables qui porte le nom de Corporate Knights, et elle compte une division de recherche qui établit divers classements et notations de produits financiers d'après la performance des entreprises au chapitre de la durabilité. La revue Corporate Knights a été nommée revue de l'année en 2013 et elle a remporté le prix argent de SABEW Canada pour le reportage d'enquête en 2019.

