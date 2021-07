« À titre de fiers partisans d'Équipe Canada, qui s'apprête à participer aux Jeux olympiques et paralympiques de Tokyo 2020, nous transportons plus de 740 athlètes olympiques et paralympiques, entraîneurs et personnels de soutien, a déclaré Andrew Shibata, vice-président - Marques, d'Air Canada. Les équipes olympiques et paralympiques canadiennes représentent l'élite du Canada portant haut le drapeau de notre pays au cours des plus importantes épreuves sportives du monde. Pour les soutenir et les célébrer, nous avons créé une livrée spéciale "Porter haut notre drapeau" leur rendant hommage.

« Nos athlètes nationaux inspirent une multitude d'entre nous par leur énergie, leur persévérance et leur détermination à exceller. Leur résilience à progresser vers leurs objectifs en dépit des défis qu'impose la pandémie est stimulante. Nous sommes fiers de leur rendre honneur en lançant un nouveau message publicitaire intitulé Encore plus haut, qui sera présenté pendant la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Tokyo 2020. Nous sommes également heureux de permettre aux partisans du pays d'entrer en contact avec des membres d'Équipe Canada et de les encourager de manière unique et novatrice grâce à des initiatives inédites créées pour leur donner l'occasion de vivre l'expérience des Jeux de 2020 comme s'ils y étaient », a conclu M. Shibata.

« Nous sommes très fiers qu'Air Canada transporte notre équipe à destination et au retour des Jeux olympiques de Tokyo 2020 cet été, a indiqué Jacquie Ryan, chef de la Marque et des Affaires commerciales du Comité olympique canadien. Après une année difficile, nous savons que nos athlètes seront prêts pour les compétitions grâce au confort de classe mondiale et au professionnalisme qu'apporte Air Canada à chaque vol. »

« Merci à Air Canada pour l'ensemble de son soutien pour le trajet menant à Tokyo 2020, a déclaré Catherine Gosselin-Després, directrice exécutive − Sport, du Comité paralympique canadien. Pour la plupart d'entre nous, prendre l'avion pour se rendre à la ville hôte marque une étape importante de l'expérience globale et le début non officiel des Jeux. Nous sommes assurés que nos athlètes, entraîneurs et personnels de soutien se détendront pleinement durant le voyage jusqu'à Tokyo grâce à Air Canada. »

En plus de son soutien inébranlable au transport en toute sécurité d'Équipe Canada à l'aller et au retour des Jeux olympiques et paralympiques de Tokyo 2020, Air Canada est fière :

De présenter en grande première son nouveau message publicitaire intitulé Encore plus haut pendant la diffusion de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques; le message sera simultanément mis en ligne sur les médias sociaux d'Air Canada;

pendant la diffusion de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques; le message sera simultanément mis en ligne sur les médias sociaux d'Air Canada; D'encourager, en collaboration avec Radio-Canada/CBC, les Canadiens à partager la façon dont ils portent #HautLeDrapeau/#FlytheFlag lorsqu'ils acclament Équipe Canada à Tokyo . Des Canadiens pourraient gagner deux billets aller-retour pour toute destination desservie par Air Canada en Amérique du Nord, ou se voir offrir un privilège de participation à l'une des six expériences virtuelles exclusives, une occasion unique de parler en direct à des athlètes qui sont à Tokyo ;

à . Des Canadiens pourraient gagner deux billets aller-retour pour toute destination desservie par Air Canada en Amérique du Nord, ou se voir offrir un privilège de participation à l'une des six expériences virtuelles exclusives, une occasion unique de parler en direct à des athlètes qui sont à ; De donner aux partisans du pays la chance d'interagir avec des athlètes et d'être parmi les premiers à les accueillir -- alors que ces athlètes seront à bord d'un vol de retour d'Air Canada -- au cours de l'une des cinq périodes de questions animées sur Twitter par Équipe Canada . Les détails de la participation seront publiés par Équipe Canada sur ses réseaux sociaux;

. Les détails de la participation seront publiés par Équipe sur ses réseaux sociaux; De soutenir les athlètes au départ des principaux aéroports du Canada , ses employés mettant tout en œuvre pour garantir une expérience client des plus harmonieuses par leurs efforts dévoués;

, ses employés mettant tout en œuvre pour garantir une expérience client des plus harmonieuses par leurs efforts dévoués; De donner aux athlètes des trousses bien-être distinctives, comprenant des articles de voyage fabriqués au Canada pour accroître leur confort durant le vol; un bon d'accès aux services de diffusion en continu par Wi-Fi offert gracieusement par notre partenaire Intelsat; et des points Aéroplan;

pour accroître leur confort durant le vol; un bon d'accès aux services de diffusion en continu par Wi-Fi offert gracieusement par notre partenaire Intelsat; et des points Aéroplan; D'offrir gracieusement à tous les athlètes le statut Aéroplan Élite 35K , qui comprend l'enregistrement gratuit des bagages, au titre du programme Podium Aéroplan Élite;

, qui comprend l'enregistrement gratuit des bagages, au titre du programme Podium Aéroplan Élite; De célébrer le trajet d'Équipe Canada par un solde de places spécial au départ du Canada pour toutes les destinations qu'Air Canada dessert. Les places peuvent être réservées dès maintenant; pour plus de renseignements, consultez aircanada.com.

Air Canada commandite l'équipe olympique canadienne depuis 1988 et commandite l'équipe paralympique canadienne depuis 2007.

