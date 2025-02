Alimentation dans les écoles : Les gouvernements du Canada et du Nunavut annoncent une entente bilatérale

APEX, NU, le 28 févr. 2025 /CNW/ - Aucun enfant ne devrait aller en classe le ventre creux, peu importe où il habite. Au Nunavut, où les aliments sont parmi les plus chers au pays et où les chaînes d'approvisionnement sont complexes, nourrir les enfants à l'école n'est pas toujours chose facile. Mais nous devons être là pour tous les enfants dans le besoin.

Aujourd'hui, la ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, l'honorable Jenna Sudds, le premier ministre du Nunavut, l'honorable P.J. Akeeagok, la ministre de l'Éducation du Nunavut, l'honorable Pamela Gross, et le ministre de la Santé du gouvernement du Nunavut, l'honorable John Main, ont annoncé la conclusion d'une entente qui permettra au territoire d'améliorer ses programmes d'alimentation en milieu scolaire, lesquels servent actuellement plus de 11 000 élèves dans l'ensemble du territoire.

Le Programme national d'alimentation scolaire du gouvernement du Canada est un filet de sécurité pour les enfants qui ont le plus besoin de ce soutien. Les enfants qui vivent dans le Nord, majoritairement Autochtones, sont confrontés à des défis particuliers et à une grande insécurité alimentaire. Ce programme aidera à offrir des chances égales à tous et à donner à chaque enfant la possibilité d'atteindre son plein potentiel. Dans le cadre de l'entente qui a été conclue, le gouvernement du Canada investira environ 7,6 millions de dollars au cours des trois prochaines années. Cet investissement permettra d'apporter les améliorations requises dans les cuisines, d'embaucher du personnel, d'offrir plus de repas nutritifs et de donner accès à des aliments traditionnels à l'école, comme l'airelle, la chicouté, le caribou, le saumon et la morue, qui sont des aliments nutritifs pour les enfants et qui maintiennent les liens culturels.

La mise en place d'un Programme national d'alimentation scolaire qui fonctionne pour les familles fait partie de l'engagement du gouvernement fédéral visant à rendre la vie plus abordable pour les familles partout au pays afin qu'elles puissent se concentrer sur l'éducation de leurs enfants. Le gouvernement prend aussi des mesures pour créer plus de bons emplois pour la classe moyenne, construire plus de logements, offrir des soins dentaires abordables à un plus grand nombre de personnes et créer des places en garderie à coût abordable afin que les Canadiens puissent se procurer ce dont ils ont besoin et mettre de l'argent de côté.

Citations

« Les enfants ne peuvent pas apprendre le ventre vide. C'est pourquoi nous faisons en sorte que les enfants du Nunavut aient les bons aliments dont ils ont besoin, y compris des repas traditionnels qui assurent la connexion avec leurs racines. Chaque enfant mérite de grandir, d'apprendre et de profiter de sa jeunesse sans s'inquiéter pour son prochain repas. »

- La ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, l'honorable Jenna Sudds

« Nous travaillons assidument pour veiller à ce que tous les enfants, dans toutes les provinces et tous les territoires, puissent apprendre le ventre plein et atteindre leur plein potentiel. Ce nouveau partenariat avec le gouvernement du Nunavut met en lumière le progrès que nous réalisons, de même que notre engagement à travailler avec des partenaires locaux pour répondre à différents besoins régionaux et à faire de notre Programme national d'alimentation scolaire une réalité pour les familles canadiennes. »

- Le ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, l'honorable Lawrence MacAulay

« Les enfants ne devraient pas aller en classe le ventre vide. L'entente conclue avec le Nunavut au sujet du Programme national d'alimentation scolaire permettra de réduire la faim, d'améliorer la nutrition et d'aider les élèves à bien réussir à l'école et dans la vie. Cette entente permettra la mise en place d'un programme fait dans le Nord pour répondre aux besoins des Nunavutois et aura une réelle incidence pour les enfants et les familles de tout le territoire. »

- Le ministre des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord et ministre responsable de l'Agence canadienne de développement économique du Nord, l'honorable Gary Anandasangaree

« Offrir des aliments sains aux élèves dans les écoles peut avoir une énorme incidence sur les taux de rétention et de diplomation. J'ai vu moi-même l'importance des programmes de petits-déjeuners pour les enfants à l'école et j'ai vu tous les effets positifs lorsque les élèves entrent en salle de classe avec le ventre plein. J'ai hâte de voir plus d'occasions de partenariat avec le gouvernement du Canada pour la mise en place d'initiatives qui soutiennent le bien-être des familles et des communautés et qui apportent des solutions à la hausse du coût de la vie. »

- Le premier ministre du Nunavut, l'honorable P.J. Akeeagok

« La signature de cette entente est un important pas en avant pour que tous les élèves du Nunavut aient accès à des repas nutritifs et de grande qualité. Cette entente permettra de bonifier les programmes d'alimentation scolaire sur l'ensemble du territoire, en améliorant à la fois l'accessibilité et les normes nutritionnelles pour nos élèves. Grâce à l'investissement du gouvernement du Canada, nous prenons des mesures concrètes pour lutter contre l'insécurité alimentaire et faire en sorte que nos enfants aient le soutien et les ressources dont ils ont besoin pour s'épanouir. »

- La ministre de l'Éducation du Nunavut, l'honorable Pamela Gross

« Nous sommes reconnaissants de ce financement, qui améliorera la santé et le bien‑être des élèves du Nunavut. L'accès à des aliments nutritifs est essentiel au développement physique et mental et joue un rôle clé dans la réussite scolaire. Il favorise également le bien-être émotionnel et mental, en fournissant aux enfants l'énergie et la stabilité dont ils ont besoin pour s'épanouir dans tous les aspects de leur vie. »

- Le ministre de la Santé du Nunavut, l'honorable John Main

Faits en bref

Dans la foulée des ententes récemment conclues avec Terre-Neuve-et-Labrador, le Manitoba, l'Ontario, l'Île-du-Prince-Édouard, le Nouveau-Brunswick et la Nouvelle‑Écosse, le Nunavut est la plus récente administration à travailler en partenariat avec le gouvernement du Canada pour que les enfants puissent avoir accès à des repas nutritifs dans les écoles. Nous continuerons d'ailleurs de travailler de concert avec l'ensemble des provinces, des territoires, des partenaires autochtones et des intervenants pour que chaque enfant au Canada ait accès aux aliments dont il a besoin pour atteindre son plein potentiel.





Annoncé dans le budget de 2024, le Programme national d'alimentation scolaire sera un filet de sécurité pour les enfants qui sont les plus touchés par le manque d'accès aux aliments, y compris ceux issus de familles ayant un faible revenu ou de certaines communautés autochtones.





L'investissement de 1 milliard de dollars sur cinq ans prévu dans le budget de 2024 comprend un financement fondé sur les distinctions pour les membres des Premières Nations vivant dans une réserve ainsi que pour les Inuit, les Métis et les signataires de traités modernes et d'ententes sur l'autonomie gouvernementale. Le gouvernement du Canada travaille d'ailleurs directement avec ses partenaires autochtones à la mise en œuvre de ce financement, dont les détails seront dévoilés ultérieurement.





Outre le Programme national d'alimentation scolaire, le gouvernement fédéral a lancé le Fonds pour l'infrastructure alimentaire scolaire en septembre dernier. Ce fonds versera plus de 20 millions de dollars à des organismes sans but lucratif pour les aider à investir dans l'infrastructure et l'équipement appuyant les programmes d'alimentation dans les écoles partout au Canada.





La Politique nationale d'alimentation scolaire, qui a été publiée le 20 juin 2024, jette les bases d'une action concertée et complémentaire de tous les ordres de gouvernement pour faire avancer le dossier de l'alimentation en milieu scolaire au Canada.





. L'investissement fédéral total dans les programmes d'alimentation dans les écoles au Nunavut sera d'environ 7,6 millions de dollars sur les trois prochaines années, ce qui permettra notamment d'améliorer les installations dans les cuisines et l'infrastructure essentielle pour les programmes d'alimentation dans les écoles du territoire.

