À partir du 27 août, McDonald's du Canada offrira le sandwich Le Grand MMC dans les restaurants participants au Canada

TORONTO, le 26 août 2024 /CNW/ - Appel à tous les amateurs de hamburgers! McDonald's du Canada comble vos plus grandes envies comme jamais auparavant avec le lancement du nouveau sandwich Le Grand MMC, offert dès le 27 août. Ce GRAND ajout à notre menu met en vedette encore plus d'ingrédients emblématiques de McDonald's que nos clients adorent, le tout dans un sandwich généreux et satisfaisant. Si tentant que même Pique-Burger ne peut y résister!

Les plus grands appétits seront servis! Le Grand M sera offert dans tous les restaurants McDonald’s du Canada participants à compter du 27 août. (Groupe CNW/McDonald's Canada)

Le Grand M a été conçu pour combler les appétits les plus voraces de nos clients. Il comprend 2 pâtés de bœuf canadien à 100 % d'un quart de livre chacun*, parfaitement étagés avec 3 tranches de fromage fondu blanc, des oignons croustillants, des oignons en lamelles, des cornichons, de la laitue et la nouvelle et délicieuse sauce relevée Le Grand M. C'est la réponse parfaite à vos envies les plus intenses.

« Nous avons écouté nos clients avec attention et compris leur désir d'un sandwich plus généreux à notre menu. Nous sommes ravis d'offrir ce nouveau produit mondial aux Canadiens, a déclaré Alyssa Buetikofer, chef du Marketing chez McDonald's du Canada. Ce délicieux hamburger marie les saveurs classiques de McDonald's, que nos fans adorent, avec des ingrédients uniques, y compris une nouvelle sauce relevée conçue spécialement pour Le Grand M. »

Comme tous les sandwichs de McDonald's du Canada, Le Grand M est fait avec du bœuf canadien à 100 % provenant de fermes et de ranchs canadiens. McDonald's du Canada est fière de son partenariat de longue date avec les agriculteurs et éleveurs locaux pour préparer les délicieux hamburgers au bœuf que les Canadiens connaissent et aiment.

Ce sandwich est tellement alléchant qu'il a même attiré l'attention du plus malin des amateurs de hamburgers, Pique-Burger, dont la quête des sandwichs de McDonald's est légendaire. Captivé par l'effervescence entourant le lancement national du sandwich Le Grand M, il est prêt à tout pour s'en emparer. Le Canada étant l'un des premiers marchés mondiaux à offrir ce nouveau sandwich, nous invitons les Canadiens à savourer cette succulente nouveauté tout en gardant un œil sur ce célèbre gourmand!

* Avant la cuisson.

À propos de McDonald's du Canada

En 1967, le premier restaurant McDonald's du Canada ouvre ses portes à Richmond, en Colombie-Britannique. Aujourd'hui, Les Restaurants McDonald du Canada Limitée fait partie de la fibre canadienne, accueillant plus d'un million de clients chaque jour. Près de 100 000 personnes travaillent chez McDonald's d'un océan aux deux autres, dans les restaurants de franchisé et les restaurants de la compagnie. Ce sont plus de 90 % des 1 400 restaurants de McDonald's du Canada qui sont détenus et gérés par des entrepreneurs locaux et indépendants. Sur des achats alimentaires totalisant près d'un milliard de dollars, McDonald's s'approvisionne à plus de 85 % auprès de fournisseurs canadiens. Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de McDonald's du Canada, rendez-vous à mcdonalds.ca.

SOURCE McDonald's Canada

Pour de plus amples renseignements : Équipe Impact Canada de McDonald's du Canada à [email protected]