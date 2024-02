Encore plus d'arbres à CDN-NDG

MONTRÉAL, le 6 févr. 2024 /CNW/ - Les membres du conseil d'arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce (CDN-NDG) ont adopté un tout premier Plan maître de plantation hier lors d'une séance ordinaire. Globalement, ce plan vise à intensifier les plantations d'arbres sur tout le territoire de CDN-NDG, contribuant ainsi à renforcer la canopée urbaine et à promouvoir la durabilité environnementale.

La canopée de CDN-NDG - Crédit photo : Immodrone (Groupe CNW/Ville de Montréal - Arrondissement de Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce)

L'élaboration d'un plan maître, en plus d'identifier le potentiel réel de plantation pour les années à venir, permet de bien comprendre les défis à relever pour atteindre plusieurs objectifs. Ceux-ci visent le maintien de la canopée actuelle dans certains secteurs et son amélioration dans d'autres, la réduction des îlots de chaleur urbains et des inégalités entre les secteurs, tout en améliorant la diversité, la résilience et la régénération de la forêt urbaine.

« Je suis très fière de présenter le premier Plan maître de plantation de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce. L'équité territoriale est au cœur de la vision qui a guidé la conception de ce plan. C'est pourquoi nos équipes ont pris soin d'accorder une attention particulière au verdissement des quartiers les plus vulnérables et à la réduction des îlots de chaleur. En bref, on ne se contente pas de planter des arbres là où il est facile de le faire. On prend les moyens nécessaires pour déminéraliser des secteurs en manque d'espaces verts. Ce plan maître de plantation, c'est aussi une vision à long terme pour notre canopée. On agit en amont du vieillissement de nos arbres actuels en plantant plus de jeunes arbres, dès maintenant », déclare la mairesse de l'arrondissement, madame Gracia Kasoki Katahwa.

Cet ambitieux plan découle d'une analyse approfondie qui a permis de dresser un portrait global de la forêt urbaine du territoire. Tous les arbres situés sur le domaine public ont été recensés et leur essence respective identifiée. Les équipes ont déterminé le potentiel de plantation sur l'ensemble du territoire, les emplacements actuels et ceux qui sont propices à accueillir de nouveaux arbres ainsi que ceux nécessitant un réaménagement. En effet, l'administration investira dans la déminéralisation afin de réduire les inégalités dans certains secteurs de l'arrondissement tout en favorisant des voisinages sains où il y a beaucoup de verdure et moins d'îlots de chaleur contribuant à l'atteinte d'un des objectifs du plan stratégique 2023-2030 de l'arrondissement.

Enfin, ce plan s'inscrit dans la vision globale de l'arrondissement pour promouvoir la durabilité et l'amélioration de la qualité de vie de ses résidents et résidentes. Il contribuera également à atténuer les effets des changements climatiques en renforçant la résilience de la ville.

Ainsi, grâce à cette volonté et aux termes de ce plan, le couvert végétal de CDN-NDG atteindra non seulement l'indice de canopée de 25 % visé dans le Plan d'action canopée de la Ville, mais le dépassera en atteignant une canopée de 30 %.

SOURCE Ville de Montréal - Arrondissement de Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce

