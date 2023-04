Encadrement de l'intelligence artificielle (IA) - Le gouvernement mandate le Conseil de l'innovation du Québec pour organiser une consultation sur l'IA

MONTRÉAL, le 27 avril 2023 /CNW/ - À la suite d'une rencontre non partisane organisée le 12 avril dernier avec des experts de l'écosystème québécois de l'IA et des élus des différents partis politiques, le gouvernement du Québec a confié au Conseil de l'innovation du Québec (CIQ) le mandat de coordonner une réflexion collective qui contribuera à définir les enjeux soulevés par l'IA pour assurer son développement et son utilisation éthique et responsable.

Le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, M. Pierre Fitzgibbon, a officialisé aujourd'hui l'attribution de ce mandat.

Le CIQ coordonnera ainsi des groupes de réflexion, constitués d'experts représentant une grande diversité de perspectives, dans l'objectif d'établir un cadre pour le développement éthique et responsable de l'IA. Les personnes qui dirigeront ces groupes seront notamment :

M. Rémi Quirion, scientifique en chef du Québec;

M me Nathalie de Marcellis-Warin , présidente-directrice générale du CIRANO;

, présidente-directrice générale du CIRANO; M. Julien Billot , président-directeur général de Scale AI;

, président-directeur général de Scale AI; Mme Sophie Larivière-Mantha, présidente de l'Ordre des ingénieurs du Québec.

D'autres collaborateurs seront annoncés sous peu par le CIQ.

Des forums publics seront aussi organisés afin que les intervenants du domaine de l'IA et des représentants de la société civile puissent se prononcer et contribuer à la réflexion sur cet important enjeu de société.

Cet exercice de consultation transparent et inclusif permettra d'alimenter les autorités gouvernementales dans la prise de décision concernant les politiques publiques de ce domaine. Le contenu produit par les groupes de réflexion ainsi que les contributions des participants aux forums seront rendus publics. Le dépôt des recommandations du CIQ pourrait avoir lieu à l'automne 2023.

Citations :

« L'IA touche progressivement tous les secteurs de la société, ce qui implique que des balises soient considérées lors de son développement et de son utilisation. Avec ce mandat, le Conseil de l'innovation du Québec amorcera un dialogue ouvert et non partisan sur l'encadrement responsable de l'IA au Québec. À la conclusion de cette consultation, nous allons déterminer les prochaines étapes de ce processus important. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« La Stratégie d'intégration de l'intelligence artificielle (IA) dans l'administration publique 2021-2026 insiste sur l'importance de l'acceptabilité sociale comme facteur clé pour l'intégration de l'IA dans l'administration publique. L'IA est en émergence, et il faut assurément se questionner, bien comprendre et apprendre à en faire un usage responsable. Correctement encadrée, elle peut s'avérer un outil essentiel à la transformation numérique gouvernementale. »

Éric Caire, ministre de la Cybersécurité et du Numérique et leader parlementaire adjoint du gouvernement

« Cette réflexion collective permettra au Québec de se doter d'une vision à la fois responsable et ambitieuse, où l'IA sera mise au service du développement économique, culturel, social et environnemental. Nous prévoyons communiquer la démarche ainsi que l'échéancier de ces travaux au cours des prochains jours. »

Luc Sirois, innovateur en chef du Québec et directeur général du Conseil de l'innovation du Québec

Faits saillants :

Rappelons que le gouvernement du Québec joue également un rôle actif dans la collaboration internationale visant le développement éthique et responsable de l'IA, en appuyant notamment l'Observatoire international sur les impacts sociétaux de l'IA et du numérique ainsi que le Centre d'expertise international de Montréal en intelligence artificielle dans le cadre du Partenariat mondial sur l'intelligence artificielle.

La SQRI2 représente des investissements de plus de 7,5 milliards de dollars sur cinq ans, afin d'augmenter la prospérité de tous les Québécois par l'innovation. Elle prévoit notamment 217,2 millions de dollars, dont des sommes supplémentaires de 125 millions sur cinq ans, en vue de poursuivre la réalisation de mesures liées à l'IA.

