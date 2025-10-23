MEXICO, 23 octobre 2025 /CNW/ - ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), un chef de file mondial des solutions intégrées de technologies de l'information et des communications, a récemment donné le coup d'envoi du Broadband User Congress 2025 à Mexico, au Mexique.

Xiao Ming, président du secteur international de ZTE, a prononcé un discours d’ouverture. (PRNewsfoto/ZTE Corporation)

Le congrès de cette année, sous le thème « L'IA stimule les avantages du haut débit », a réuni plus de 400 chefs de file mondiaux de l'industrie des TIC, des opérateurs de télécommunications de premier plan, des pionniers de l'innovation d'entreprise et des partenaires stratégiques pour échanger des idées sur les innovations en matière de haut débit à l'ère de l'intelligence.

Dans le discours d'ouverture, Xiao Ming, président du secteur international de ZTE, a souligné que le haut débit est en évolution, passant de la simple connectivité à l'intelligence et servant de système de neurones numériques pour la société moderne. Dans son parcours pour passer de « fournisseur de connectivité » à « créateur d'intelligence », ZTE continuera de collaborer avec des partenaires mondiaux pour construire conjointement un monde durable et intelligent axé sur l'ouverture, la collaboration et le succès partagé.

Trois zones d'exposition dédiées mettaient en valeur les dernières innovations de ZTE :

Un réseau optique alimenté par l'IA

Dans le domaine FTTx, les solutions Light PON et Light ODN de ZTE soutiennent une évolution fluide, permettant un déploiement de réseau plus rapide et à moindre coût avec des terminaux de ligne optique compacts et extérieurs ainsi qu'une architecture de réseau simplifiée, répondant ainsi aux demandes de construction de réseaux des FSI et des exploitants de services monétaires. Les technologies d'IA offrent une qualité et une efficacité accrues.

Pour les réseaux de transport optique, en se concentrant sur les modèles « OTN pour l'IA » et « IA pour l'OTN ». De plus, l'évaluation de l'état du réseau optique alimentée par l'IA et les fonctions précises d'avertissement de défaillance des modules optiques raccourcissent de 30 % le temps de maintenance corrective.

Pour les réseaux IP, la solution AI HI-IPNet accélère la monétisation des réseaux IP. Avec les routeurs haute performance natifs de l'IA 400GE/800GE, cela aide les opérateurs à construire des réseaux avec un CTP optimal. Le découpage de faible latence de bout en bout en millisecondes soutient le développement de services de grande valeur comme les lignes privées, les jeux infonuagiques et l'interaction en temps réel, ce qui stimule la croissance des revenus pour les opérateurs.

En ce qui concerne l'IA à domicile, pour la connectivité à domicile, les technologies AI Wi-Fi 7 et Gigabit FTTR de ZTE sont dotées d'innovations telles que l'antenne intelligente alimentée par l'IA, une itinérance fluide et un moteur d'accélération. En ce qui concerne l'intelligence, les terminaux de médias alimentés par l'IA ont transformé le boîtier TV seul en un terminal intégré adapté à tous les scénarios. En même temps, le moteur à triple valeur de « visualisation intelligente, stockage intelligent et connectivité intelligente » crée un nouveau paradigme de catégorie de transporteurs, à savoir la « sécurité en tant que service ». De plus, AI Smart View de ZTE a remporté le prix de l'« Expérience de maison intelligente la plus innovante » lors de l'événement Network X 2025.

Écosystème d'IA

ZTE a présenté ses solutions de centre de données informatiques intelligentes de bout en bout, dotées de conteneurs informatiques intelligents modulaires et préfabriqués avec refroidissement liquide, réduisant ainsi le temps de livraison de 40 %. Dans le domaine de la distribution d'énergie, la mise en commun intelligente des barres omnibus est adoptée pour prendre en charge un large éventail de densités de puissance des armoires.

ZTE a également présenté sa solution intelligente de traitement informatique complète, qui comprend une gamme complète de serveurs généraux et d'IA, y compris l'appareil tout-en-un AiCube destiné à l'industrie, afin de créer une base informatique haute performance. Côté logiciel, l'entreprise propose une plateforme de navigation à programmation schématisée alimentée par l'IA ainsi que Co-Sight Agent Factory, qui réduisent les obstacles à la formation et à l'inférence des modèles d'IA, permettent le développement d'applications IA basées sur des pipelines et à l'échelle de la minute, et offrent aux petites et moyennes entreprises la possibilité de développer leurs propres capacités d'IA dans la vague de numérisation.

ZTE Digital Energy fournit la base énergétique pour les réseaux informatiques et de communication alimentés par l'IA. La zone d'exposition commerciale sur les énergies renouvelables met en lumière des solutions pour l'énergie photovoltaïque, le stockage de l'énergie et l'intégration de l'énergie photovoltaïque au stockage, offrant une énergie intelligente et propre aux opérateurs et aux entreprises clientes du monde entier.

Innovation sportive

En prévision de la Coupe du Monde de la FIFA 2026 qui se tiendra dans les Amériques, ZTE a dévoilé la zone d'expérience « One Day for Football Fans » (une journée pour les amateurs de football), démontrant comment ses technologies augmentent l'engagement des supporteurs -- de la diffusion continue en direct ultrarapide au visionnement immersif multi-écrans en passant par la connectivité transparente dans les stades et les fans zones.

Les solutions FTTR de ZTE étendent la connectivité optique ultra-gigabit aux hôtels et aux magasins de détail, améliorant ainsi l'efficacité opérationnelle et l'expérience utilisateur. Les caméras et les systèmes de surveillance alimentés par l'IA améliorent davantage la sécurité et la qualité du service.

Pour les installations de grande envergure, la solution d'optique alimentée par l'IA pour les stades offre des réseaux FTTR-B tout optiques de 10 Gb/s, ce qui réduit considérablement les délais de fourniture des services tout en augmentant la bande passante.

La solution de diffusion en direct par IA adaptée à tous les scénarios, basée sur la plateforme vidéo infonuagique haut de gamme et l'architecture infonuagique hybride, prend en charge la lecture ultra-HD 4K/8K, la continuité entre les appareils et les opérations améliorées par l'IA, redéfinissant ainsi l'expérience de visionnement.

Tout au long de la conférence, ZTE et ses partenaires ont réaffirmé leur engagement en faveur de la construction conjointe de l'intelligence numérique en Amérique latine.

