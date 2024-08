TORONTO, le 1er août 2024 /CNW/ - Un financement de 23 millions de dollars est consacré au prolongement du populaire sentier ferroviaire de West Toronto (SWT), ce qui permettra aux résidents de marcher, courir, faire du vélo, faire du patin à roues alignées ou pratiquer toute autre activité sur l'un des sentiers polyvalents les plus uniques de la ville.

La députée Julie Dzerowicz et la conseillère Alejandra Bravo ont annoncé l'investissement qui permettra de prolonger le SWT de deux kilomètres, de la rue Dundas Ouest, à la hauteur du chemin Sterling, jusqu'à l'ouest de la rue Abell, à la hauteur de la rue Sudbury. Une fois achevé, ce sentier facilitera l'accès à la gare Bloor de GO Transit, ainsi qu'à la station de transport en commun King-Liberty qu'on prévoit de construire.

Le projet consistera à construire quatre passerelles pour piétons et cyclistes, ainsi qu'à effectuer des travaux visant à améliorer l'environnement naturel. Grâce au prolongement du SWT, les résidents auront plus facilement accès entre autres aux pistes cyclables, écoles, parcs, secteurs résidentiels, pôles d'emploi, attractions touristiques et centres communautaires.

Citations

« Le sentier ferroviaire de West Toronto est très apprécié des résidents de Davenport. Non seulement il profitera aux membres de la collectivité locale qui l'emprunte pour marcher, courir et faire du vélo, mais il soutiendra également notre économie locale. »

Julie Dzerowicz, députée de Davenport, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, des Infrastructures et des Collectivités

« Le prolongement du sentier ferroviaire de West Toronto reliera encore plus de collectivités et permettra aux gens de profiter plus facilement de notre ville en marchant, en faisant du vélo ou en prenant le transport en commun. Ce projet a été rendu possible grâce à un partenariat de tous les ordres de gouvernement. En travaillant ensemble, nous pouvons relier les collectivités, offrir davantage d'options de transport actif et créer de nouvelles possibilités de déplacement durable. Je remercie la conseillère Alejandra Bravo, ainsi que nos partenaires fédéraux et les résidents de Davenport pour leur action en faveur de ce projet. »

Olivia Chow, mairesse de Toronto

« En aménageant de manière novatrice le sentier ferroviaire de West Toronto sur des terrains publics, on relie les membres de notre collectivité aux parcs locaux, aux écoles et à d'autres pôles communautaires. L'investissement annoncé aujourd'hui permettra au sentier ferroviaire de West Toronto d'attirer encore plus de personnes et d'encourager le transport actif, ce qui aidera Toronto à atteindre ses objectifs en matière d'action climatique. Les résidents de Davenport ont longtemps rêvé de ce projet et l'ont défendu, ce dont profiteront les personnes qui marcheront, rouleront et feront du vélo sur le sentier ferroviaire de West Toronto au cours des prochaines années. »

Alejandra Bravo, conseillère municipale de Toronto pour le quartier 9, Davenport

Faits en bref

Le gouvernement du Canada investit 23 028 000 $ dans ce projet dans le cadre du Fonds pour le transport actif (FTA). La contribution de la Ville de Toronto s'élève à 125 772 318 $.

investit 23 028 000 $ dans ce projet dans le cadre du Fonds pour le transport actif (FTA). La contribution de la Ville de s'élève à 125 772 318 $. Le transport actif désigne le déplacement des personnes ou des marchandises grâce à l'activité humaine. Le transport actif comprend notamment la marche, le cyclisme et l'utilisation d'aides à la mobilité hybrides ou à propulsion humaine comme les fauteuils roulants, les scooters, les vélos électriques, les patins à roues alignées, les raquettes et les skis de fond.

À l'appui de la Stratégie nationale de transport actif du Canada , le Fonds pour le transport actif vise à fournir 400 millions de dollars sur cinq ans, à partir de 2021, pour rendre les déplacements en transport actif plus faciles, plus sûrs, plus pratiques et plus agréables.

, le Fonds pour le transport actif vise à fournir 400 millions de dollars sur cinq ans, à partir de 2021, pour rendre les déplacements en transport actif plus faciles, plus sûrs, plus pratiques et plus agréables. La Stratégie nationale de transport actif du Canada est la première approche stratégique pancanadienne visant à promouvoir le transport actif et ses avantages. La stratégie a pour objectif d'effectuer des investissements fondés sur des données et des preuves dans le but d'élargir les réseaux de transport actif et d'en construire de nouveaux, ainsi que de favoriser des déplacements plus sains, plus actifs, plus équitables et plus durables.

est la première approche stratégique pancanadienne visant à promouvoir le transport actif et ses avantages. La stratégie a pour objectif d'effectuer des investissements fondés sur des données et des preuves dans le but d'élargir les réseaux de transport actif et d'en construire de nouveaux, ainsi que de favoriser des déplacements plus sains, plus actifs, plus équitables et plus durables. Les investissements dans les infrastructures de transport actif procurent de nombreux avantages tangibles et permettent de créer des possibilités d'emploi, de renforcer l'économie, de favoriser des modes de vie plus sains, de veiller à ce que chacun ait accès aux mêmes services et possibilités, de réduire la pollution atmosphérique et sonore, ainsi que de diminuer les émissions de gaz à effet de serre.

Le nouveau Fonds pour le transport en commun du Canada (FTCC ) fournira en moyenne 3 milliards de dollars par année de financement permanent pour répondre aux besoins locaux en matière de transport en commun. Il permettra d'améliorer la planification intégrée, l'accès au transport en commun et au transport actif, ainsi que de soutenir le développement de collectivités plus abordables, plus durables et plus inclusives.

(FTCC Le FTCC soutient les investissements dans le transport en commun et le transport actif dans le cadre des trois volets suivants : Ententes pour les régions métropolitaines, Financement de base et Financement ciblé.

Nous acceptons actuellement les déclarations d'intérêt au titre des volets Ententes pour les régions métropolitaines et Financement de base. Pour obtenir plus de renseignements, rendez-vous sur le site Web de Logement, Infrastructures et Collectivités Canada .

Le financement fédéral est conditionnel à la signature des ententes de contribution.

