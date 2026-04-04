LONGUEUIL, QC, le 4 avril 2026 /CNW/ - Aujourd'hui, trois jours après le lancement d'Artemis II, l'astronaute de l'Agence spatiale canadienne (ASC) le colonel Jeremy Hansen a établi une première communication avec le Canada.

Au siège de l'ASC à Longueuil, au Québec, la présidente de l'ASC Lisa Campbell a tout d'abord félicité le colonel Hansen et ses coéquipiers pour leur mission jusqu'à maintenant. L'astronaute a ensuite répondu aux questions de journalistes canadiens depuis la capsule Orion.

Jeremy Hansen a aussi fait remarquer que non seulement le Canada prend part à cette mission, il collabore aussi activement à façonner l'avenir de l'exploration spatiale. Le leadership du Canada ouvre la voie aux futures opérations sur la Lune, à la recherche dans l'espace lointain et à des débouchés dans l'économie lunaire.

Citations

« Jeremy Hansen est en train d'écrire une page d'histoire : le Canada devient le deuxième pays au monde à envoyer l'un des siens en mission d'exploration de la Lune. Et dans quelques jours, ses coéquipiers et lui se seront aventurés plus loin dans l'espace que quiconque avant eux. »

L'honorable Mélanie Joly, ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec

« Le Canada est un partenaire important dans cette nouvelle ère d'exploration habitée de la Lune. Le leadership canadien dans le domaine spatial génère des retombées concrètes pour la population, qu'il s'agisse de satellites pour protéger et surveiller notre territoire ou encore d'entreprises innovatrices à l'origine de technologies recherchées partout dans le monde et aussi de milliers d'emplois. L'exploration de l'espace lointain est l'occasion pour nous de mettre à profit notre savoir-faire scientifique et technologique ainsi que notre ingéniosité afin de faire progresser la science et d'améliorer la qualité de vie sur Terre. »

Lisa Campbell, présidente de l'Agence spatiale canadienne

« Ma place à bord d'Artemis II est le fruit de dizaines d'années d'innovations audacieuses, de détermination et de collaboration du Canada. Elle témoigne du rôle déterminant du Canada dans l'équipe chargée de ce retour historique dans l'espace lointain. »

Jeremy Hansen, astronaute de l'Agence spatiale canadienne

Faits en bref

La mission Artemis II lancée le 1 er avril à 18 h 35 (HE) est le premier vol d'essai habité de la campagne Artemis qui vise à nous établir sur la Lune. Artemis II vise à tester les systèmes du vaisseau spatial Orion, conçus pour répondre aux besoins d'un équipage à bord.

avril à 18 h 35 (HE) est le premier vol d'essai habité de la campagne Artemis qui vise à nous établir sur la Lune. Artemis II vise à tester les systèmes du vaisseau spatial Orion, conçus pour répondre aux besoins d'un équipage à bord. Le 2 avril, le moteur principal du vaisseau spatial a été mis à feu pour l'insertion translunaire, qui a propulsé l'équipage en direction de la Lune, un voyage de quatre jours.

L'astronaute de l'ASC Jeremy Hansen et ses coéquipiers de la NASA Reid Wiseman, Victor Glover et Christina Koch parcourront un peu plus de deux millions de kilomètres lors de leur périple de près de 10 jours.

Informations supplémentaires

Artemis II : Destination Lune

Biographie de l'astronaute Jeremy Hansen

Trousse d'information - mission Artemis II

Site Web : www.asc-csa.gc.ca

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SOURCE Agence spatiale canadienne

Renseignements, Agence spatiale canadienne, Bureau des relations avec les médias, Téléphone : 450-926-4370, Courriel : [email protected]