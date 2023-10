MONTRÉAL, le 3 oct. 2023 /CNW/ - En préparation de la Conférence de Dubaï de 2023 sur les changements climatiques (COP 28), qui débutera le 30 novembre prochain, les dix-huit universités du Québec s'unissent en proposant au grand public six webinaires gratuits. Grâce au Réseau universitaire québécois en développement durable (RUQDD), cette initiative permet de vulgariser des expertises reconnues de l'ensemble du milieu universitaire et illustre la nécessité de travailler en partenariat en matière climatique.

À l'occasion de ces webinaires, les chercheuses et les chercheurs des universités membres du RUQDD mettront en lumière les solutions aux enjeux de la crise climatique actuellement développées au Québec.

Des spécialistes de plusieurs domaines de pointe, tels que la justice climatique, l'économie verte, l'écofiscalité et les villes durables, offriront un aperçu des connaissances les plus récentes. Magali Simard-Galdès, détentrice d'une maîtrise en gestion durable, chroniqueuse en environnement à Radio-Canada et chanteuse d'opéra, animera ces webinaires qui s'adressent à toute la population québécoise.

Cette initiative s'inscrit dans le 13e des Objectifs de développement durable (ODD) des Nations unies qui consiste à prendre d'urgence des mesures pour lutter contre les changements climatiques et leurs répercussions.

Ce projet a bénéficié du soutien financier du gouvernement du Québec par l'entremise de l'appel de projets « Mobilisation de la société québécoise dans le cadre de la Conférence de Dubaï sur le climat. » Cet appel de projets s'inscrit dans le cadre du Plan pour une économie verte 2030, dont l'une des mesures consiste à renforcer et à étendre les partenariats stratégiques du Québec en matière de lutte contre les changements climatiques sur les scènes canadienne et internationale.

« Le gouvernement du Québec est fier de soutenir cette initiative qui contribuera à l'acquisition de connaissances et à la compréhension des enjeux de la crise climatique, tout en sensibilisant la population aux meilleures pratiques pour y faire face. En rassemblant les expertises reconnues de notre milieu universitaire, nous mettons aussi en lumière la recherche et les solutions élaborées ici, au Québec, pour relever le défi climatique qui nous attend. » Benoit Charette, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides.

S'inscrire et consulter le programme complet : www.unis-climat.teluq.ca.

Horaires des webinaires

Ces webinaires seront diffusés en direct le mercredi de 12 h à 13 h 15 du 18 octobre au 22 novembre. Deux d'entre eux seront enregistrés devant public à Montréal.

18 octobre 2023 (en ligne) Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la COP 28 25 octobre 2023 (en ligne et à la Maison du DD) COP 28 : Justice climatique, égalité des genres et santé 1er novembre 2023 (en ligne) Forêts et océans en contexte de changements climatiques 8 novembre 2023 (en ligne) Climat, eau et systèmes agroalimentaires 15 novembre 2023 (en ligne) COP 28 : Transition énergétique, économie verte et écofiscalité 22 novembre 2023 (en ligne et à l'ÉTS) COP28 : où les villes peuvent faire une différence maintenant pour demain

Les universités participantes :

École de technologie supérieure (ÉTS)

École nationale d'administration publique (ENAP)

HEC Montréal

Institut national de la recherche scientifique (INRS)

Polytechnique Montréal

Université Bishop's

Université de Concordia

Université de Montréal

Université de Sherbrooke

Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT)

Université du Québec à Chicoutimi (UQAC)

(UQAC) Université du Québec à Montréal (UQAM)

Université du Québec à Rimouski (UQAR)

(UQAR) Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR)

Université du Québec en Outaouais (UQO)

Université Laval

Université McGill

Université TÉLUQ

