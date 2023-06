MONTRÉAL, le 16 juin 2023 /CNW/ - L'Association québécoise de récupération des contenants de boissons (AQRCB) dresse un bilan positif des neuf projets pilotes qui ont eu lieu au Québec entre juillet 2021 et avril 2023. L'organisme de gestion désigné s'appuie sur les résultats de ces expériences pour concevoir le nouveau système de consigne modernisé et élargi qui sera déployé à partir du 1er novembre 2023.

Neuf projets pilotes en deux phases

Au cours de la phase I, sept projets pilotes ont été menés entre le 31 juillet 2021 et le 30 avril 2022 dans six villes, soit Cap-de-la-Madeleine, Châteauguay, Granby, Mont-Laurier, Montréal (2) et Terrebonne. Dans la phase II, deux nouveaux projets pilotes ont été réalisés entre le 24 octobre 2022 et le 30 avril 2023 dans les villes de Québec et Victoriaville. Cliquez sur les villes pour consulter les résultats de chacun des projets.

« Les projets pilotes conduits par l'Association québécoise de récupération de contenants de boissons et ses partenaires constituent une étape essentielle dans le déploiement de la consigne élargie et modernisée. La réponse citoyenne témoigne d'un grand intérêt pour l'élaboration d'un système de consigne efficace, permettant d'optimiser la récupération et le recyclage des contenants de boisson », a commenté Normand Bisson, président-directeur général de l'AQRCB. Notons que les projets pilotes ont permis de récupérer plus de 17,5 millions de contenants de boissons consignés et de contenants de boisson qui ne sont pas encore assujettis à la consigne.

De nombreuses variables observées

Les projets pilotes ont permis de recueillir des données sur :

les différents types de lieux de retour : en épicerie, avec ou sans dépôt de sac ou kiosques autonomes;

les technologies disponibles, dont une variété de récupératrices automatisées de dernière génération;

les impacts liés aux aspects sociodémographiques, au contexte géographique, à la densité de population dans une zone donnée, etc.

Quelques faits saillants

Parmi les leçons tirées des projets pilotes, voici quelques faits saillants.

Faciliter la tâche du citoyen

Les projets pilotes ont mis en lumière les incitatifs et les freins liés au retour des contenants de boisson consignés. Les données recueillies montrent que les heures d'ouverture étendues, l'accessibilité, la simplicité d'utilisation, l'efficacité, la rapidité, la propreté et la sécurité des lieux contribuent à rehausser l'expérience client.

L'innovation au cœur de la consigne élargie

L'automatisation est au cœur du succès du déploiement de la consigne élargie et modernisée : des récupératrices plus performantes, notamment qui concassent le verre, un remboursement électronique, des équipements spécialisés pour la manipulation des matières et leur transport, etc. Les avantages sont nombreux, que ce soit la réduction des coûts de main-d'œuvre, l'amélioration de la logistique de récupération, une plus grande autonomie pour le citoyen ou la meilleure qualité de la matière qui sera recyclée.

Le dépôt de sac est apprécié

D'après les résultats d'un sondage effectué en avril 2023 auprès de 408 utilisateurs des deux installations de dépôt de sac à Québec, 81 % des citoyens se sont déclarés très satisfaits ou satisfaits de ce mode de récupération. Selon l'AQRCB, le service de dépôt de sac pourrait être offert dans de futurs lieux de retour.

Cliquez sur le Rapport final des projets pilotes pour obtenir les détails.

Prochaines étapes

À partir du 1er novembre 2023, la modernisation du système de consigne prendra son envol. Dans un premier temps, la consigne sera étendue à tous les contenants de boisson prête à boire en aluminium, de 100 ml à 2 l, et sera maintenue sur les contenants en plastique et en verre présentement sous consigne (boissons gazeuses et bière). La consigne s'élèvera alors à 0,10 $ pour tous les contenants de boisson consignés et à 0,25 $ pour toutes les bouteilles de verre consignées de 500 ml et plus.

Les autres contenants de boisson en plastique, en verre et en carton multicouche (jus, eau, vin et spiritueux, lait) seront assujettis à la consigne dans une phase subséquente le 1er mars 2025.

L'Association québécoise de récupération des contenants de boissons

L'Association québécoise de récupération des contenants de boissons (AQRCB) est l'organisme de gestion désigné (OGD). Elle a le mandat d'élaborer, de mettre en œuvre, de financer et de gérer le système de consigne modernisé selon le principe de la responsabilité élargie des producteurs (REP). Elle regroupe les différents producteurs de boissons impliqués dans la récupération, le réemploi, le recyclage et la valorisation des contenants de boissons au Québec. Pour en savoir plus, www.aqrcb.org.

SOURCE L'Association québécoise de récupération des contenants de boissons (AQRCB)

Renseignements: Annie Jolicoeur, S2B l'Agence, 514 231-5818, [email protected]