EDMONTON, AB, le 22 mai 2025 /CNW/ - Canards Illimités Canada (CIC) s'est vu décerner un prestigieux prix Renouer les savoirs Canada par l'organisme qui porte le même nom (Renouer les savoirs Canada) à l'occasion de son rassemblement annuel inaugural qui s'est tenu à Gatineau (Québec) le 6 mars 2025. Ce prix célèbre le travail de collaboration de CIC avec des partenaires autochtones sur le Guide de terrain des milieux humides (Yukon), publié en 2024.



Le prix honore les personnes et les organisations qui associent les savoirs autochtones et occidentaux pour créer des changements significatifs. James Kenyon, responsable des partenariats de conservation de CIC (Yukon boréal et Territoires du Nord-Ouest), a accepté le prix au nom de CIC, aux côtés de Copper Joe Jack, détenteur de connaissances traditionnelles, planificateur des relations foncières et collaborateur clé du guide.

Pour leur travail sur le Guide de terrain des milieux humides (Yukon), James Kenyon et Copper Joe Jack ont reçu le prix Renouer les savoirs Canada de la part des codirecteurs de recherche de Renouer les savoirs Canada, la Dre Paulina Johnson et le Dr Murray Humphries, en mars 2025. Crédit photo : Renouer les savoirs Canada (Groupe CNW/Canards Illimités Canada)

« Les peuples autochtones assurent la gérance des milieux humides depuis des temps immémoriaux parce que les milieux humides sont très importants pour assurer la salubrité de l'eau et fournir de la nourriture et des médicaments, comme l'ont partagé les détenteurs du savoir autochtone dans le cadre de ce projet. Les détenteurs du savoir ont travaillé avec Canards Illimités Canada pour intégrer les connaissances autochtones et occidentales dans ce guide afin d'aider à éduquer les gens sur les raisons pour lesquelles les milieux humides sont importants, et les lois traditionnelles utilisées pour sauvegarder ces zones importantes. »

- Copper Joe Jack, détenteur du savoir traditionnel, planificateur des relations foncières.

« Canards Illimités Canada est honoré de recevoir le prix Renouer les savoirs Canada. Le Guide de terrain des milieux humides (Yukon) reflète la valeur intemporelle des connaissances autochtones et l'engagement de Canards Illimités Canada à travailler en collaboration significative avec les peuples autochtones pour aider à rapprocher les modes de connaissance autochtones et la science occidentale et à faire progresser la compréhension et la conservation de la nature. Lorsque nous écoutons, apprenons et travaillons ensemble, nous approfondissons notre relation avec la terre et les uns avec les autres et nous aidons à façonner l'avenir de la conservation dans un esprit de réconciliation et de meilleure compréhension. »

~ Michael Nadler, chef de la direction, Canards Illimités Canada



Le Guide de terrain des milieux humides (Yukon) est une ressource visuelle, rédigée en langage simple, conçue pour aider à identifier et à classer les milieux humides dans l'ensemble du Yukon. Il réunit des connaissances traditionnelles autochtones, des histoires et des œuvres d'art réalisées par des détenteurs de connaissances autochtones et des artistes locaux, ainsi que des données scientifiques. Le guide offre des perspectives culturelles inestimables, ce qui permet de mieux comprendre les relations intrinsèques entre les peuples autochtones et les écosystèmes des milieux humides.



Développé dans le cadre du Programme boréal national de CIC , le projet démontre une approche pratique et collaborative en matière de conservation qui honore la réconciliation et respecte la sagesse et la prise en charge autochtones. Le guide a été conçu pour appuyer la Politique de gestion des terres humides du Yukon du gouvernement du Yukon et aide les lecteurs à apprécier l'importance culturelle et écologique des milieux humides.



« Comptant plus de 25 ans d'expérience de travail avec les communautés autochtones, les gouvernements et l'industrie, Canards Illimités Canada s'engage à créer des solutions globales qui associent des systèmes de connaissances veillant à faire progresser la conservation des milieux humides boréaux au Canada », indique Kenyon. « Nous sommes honorés de recevoir ce prix en partenariat avec les détenteurs de connaissances autochtones qui ont façonné ce travail important. »

À propos de Renouer les savoirs Canada

Renouer les savoirs Canada (RSC) est une entreprise à but non lucratif créée en 2019 pour poursuivre le travail novateur du Réseau canadien des montagnes (2019-2024. Elle a élargi son impact au-delà des paysages de montagne à l'échelle du Canada. Dédié à l'avancement de la réconciliation par la recherche, RSC se concentre sur la compréhension et la surveillance des changements environnementaux pour orienter les stratégies de conservation, de restauration et d'adaptation. RSC promeut des pratiques inclusives et décolonisatrices par le biais d'une recherche environnementale locale et communautaire, et cultive des relations authentiques et réciproques. Soutenu par une subvention quinquennale du Programme du Fonds stratégique des sciences du gouvernement du Canada (2024-2029), RSC vise à améliorer le bien-être de notre environnement et de ses habitants en intégrant les connaissances autochtones et locales dans les politiques publiques et la prise de décision.



À propos de Canards Illimités Canada

Canards Illimités Canada (CIC) est la plus importante société de conservation des terres au pays et un chef de file en matière de conservation des milieux humides. Organisme de bienfaisance enregistré, CIC s'appuie sur des données scientifiques fiables et s'associe au gouvernement, à l'industrie, aux organismes sans but lucratif, aux peuples autochtones et aux propriétaires fonciers pour assurer la conservation des milieux humides qui sont essentiels à la sauvagine, à la faune et à l'environnement. Pour en savoir plus sur les solutions et services environnementaux innovants de CIC, visitez le site http://www.canards.ca/.

